Рецепт смачної окрошки на кефірі

22 хвилин(и) тому

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Це смачна й свіжа весняна страва, яка готується просто й легко. Пропонуємо вам класичний рецепт окрошки на кефірі.

Інгредієнти:

Картопля - 4 шт

Яйця - 5 шт

Редис - 8-10 шт

Огірок свіжий - 2-3 шт

Копчена або варена ковбаса - 300 гр

Кефір - 500 мл

Вода кип'ячена або мінеральна без газу - 600 мл

Кріп - 1 пучок

Зелена цибуля - 1 пучок

Сіль, перець — до смаку

Цукор на кінчику ножа

Сметана та майонез — до смаку

Відваріть картоплю та яйця. Почистьте, наріжте картоплю, яйця, огірок і ковбасу кубиками, редис - тонкими напівкільцями. Подрібніть зелень.

Змішайте кефір та воду. Додайте усі інші продукти. Посоліть та поперчіть. Поставте в холодильник на годину чи більше.

Подавайте окрошку охолодженою з зеленню та сметаною.