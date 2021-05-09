Рецепт смачної окрошки на кефірі
Це смачна й свіжа весняна страва, яка готується просто й легко. Пропонуємо вам класичний рецепт окрошки на кефірі.
Інгредієнти:
- Картопля - 4 шт
- Яйця - 5 шт
- Редис - 8-10 шт
- Огірок свіжий - 2-3 шт
- Копчена або варена ковбаса - 300 гр
- Кефір - 500 мл
- Вода кип'ячена або мінеральна без газу - 600 мл
- Кріп - 1 пучок
- Зелена цибуля - 1 пучок
- Сіль, перець — до смаку
- Цукор на кінчику ножа
- Сметана та майонез — до смаку
Відваріть картоплю та яйця. Почистьте, наріжте картоплю, яйця, огірок і ковбасу кубиками, редис - тонкими напівкільцями. Подрібніть зелень.
Змішайте кефір та воду. Додайте усі інші продукти. Посоліть та поперчіть. Поставте в холодильник на годину чи більше.
Подавайте окрошку охолодженою з зеленню та сметаною.