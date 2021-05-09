Рецепт смачної окрошки на кефірі

окрошка

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Це смачна й свіжа весняна страва, яка готується просто й легко. Пропонуємо вам класичний рецепт окрошки на кефірі.

Інгредієнти:

  • Картопля - 4 шт
  • Яйця - 5 шт
  • Редис - 8-10 шт
  • Огірок свіжий - 2-3 шт
  • Копчена або варена ковбаса - 300 гр
  • Кефір - 500 мл
  • Вода кип'ячена або мінеральна без газу - 600 мл
  • Кріп - 1 пучок
  • Зелена цибуля - 1 пучок
  • Сіль, перець — до смаку
  • Цукор на кінчику ножа
  • Сметана та майонез — до смаку

Відваріть картоплю та яйця. Почистьте, наріжте картоплю, яйця, огірок і ковбасу кубиками, редис - тонкими напівкільцями. Подрібніть зелень.

Змішайте кефір та воду. Додайте усі інші продукти. Посоліть та поперчіть. Поставте в холодильник на годину чи більше.

Подавайте окрошку охолодженою з зеленню та сметаною.

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