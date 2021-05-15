Рецепт справжнього козацького кулешу на вогні

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Куліш - найпоширеніша в Україні хліборобська, козацька й чумацька страва. Традиційно куліш варять надворі, звідси його друга назва - надвірня каша.

Основою кулешу є пшоно - найдавніший злак, найбагатший на рослинні білки й вуглеводи, містить багато мікроелементів і вітамінів, зміцнює імунну систему й сприяє довголіттю.

Цей рецепт кулешу з Сіверщини розрахований на невелику родину.

Інгредієнти:

Пшоно - 250-грамовий кухоль

Сало - 70 г

Цибуля - 2 шт.

Картопля - 3 шт.

Яйце - 1 шт.

Сіль - 1 чайна ложка

Вода - 3 літри

Узяти посудину, залежно від джерела вогню (чавун, казанок, каструля), налити води й поставити на вогонь.

Почистити картоплю, покришити тоненькими кружальцями і покласти в окріп. Як закипить, збирати піну. Варити, не накриваючи кришкою.

Добре промийте пшоно, разів п'ять зливаючи воду.

Тепер час приготувати затовчку: дрібно покришіть сало в ковганку (дерев'яна ступка) й потовчіть до масткого стану; туди ж покришіть цибулю дрібними напівкружальцями й потовчіть до однорідної маси.

Підпис до фото, Так має виглядати готова страва

Коли звариться картопля, потовчіть її, щоб не було шматочків. Засипте пшоном, посоліть та варіть до напівготовності. Додайте затовчку й варіть, часто помішуючи, щоб не пригорало, до масткого стану.

Розбийте в миску яйце, розколотіть, вилийте в кашу й швидко розмішайте. Можна покришити в кашу зелень - цибулю, кріп, петрушку.

Зніміть з вогню й кілька хвилин дайте настоятися, набратися пахощів і трохи охолонути.

За традицією, куліш їдять гуртом з однієї великої миски дерев'яними ложками, аби не обпектися.