Простий рецепт ідеальної спаржі на грилі

1 година тому

Спаржа - корисна та смачна сезонна рослина, яка за правильного приготування стане окрасою вашого столу.

Скип'ятіть підсолену воду в каструлі, додайте спаржу у воду та бланшируйте декілька хвилин.

Обережно дістаньте спаржу з окропу і відразу помістіть у крижану воду. Злийте холодну воду за одну хвилину.

Інгредієнти

Гілочки спаржі - 24 шт.

Миска з крижаною водою

Оливкова олія - 5-6 ст. ложок

Сік одного лимона

Часник - 3-4 зубчики

Пармезан - 50 г

Сіль і перець

Сильно розігрійте сковороду, краще сковороду для гриля. Змастіть спаржу 1-2 ст. ложками оливкової олії та викладіть на сковороду.

Періодично перевертайте її, щоб спаржа добре обсмажилася до золотистого кольору з усіх боків.

Підготуйте заправку з лимоном.

Для цього змішайте сік лимона в мисці з рештою оливкової олії та дрібно порізаним або перетертим часником. Приправте суміш сіллю та свіжомеленим чорним перцем.

Викладіть спаржу на тарілки, прикрасьте соусом та тертим пармезаном.