Простий рецепт ідеальної спаржі на грилі
Спаржа - корисна та смачна сезонна рослина, яка за правильного приготування стане окрасою вашого столу.
Скип'ятіть підсолену воду в каструлі, додайте спаржу у воду та бланшируйте декілька хвилин.
Обережно дістаньте спаржу з окропу і відразу помістіть у крижану воду. Злийте холодну воду за одну хвилину.
Інгредієнти
- Гілочки спаржі - 24 шт.
- Миска з крижаною водою
- Оливкова олія - 5-6 ст. ложок
- Сік одного лимона
- Часник - 3-4 зубчики
- Пармезан - 50 г
- Сіль і перець
Сильно розігрійте сковороду, краще сковороду для гриля. Змастіть спаржу 1-2 ст. ложками оливкової олії та викладіть на сковороду.
Періодично перевертайте її, щоб спаржа добре обсмажилася до золотистого кольору з усіх боків.
Підготуйте заправку з лимоном.
Для цього змішайте сік лимона в мисці з рештою оливкової олії та дрібно порізаним або перетертим часником. Приправте суміш сіллю та свіжомеленим чорним перцем.
Викладіть спаржу на тарілки, прикрасьте соусом та тертим пармезаном.