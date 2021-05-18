Аріана Гранде вийшла заміж. Хто її обранець

1 година тому

Автор фото, Ariana Grande/Instagram Підпис до фото, Аріана Гранде та Далтон Гомес раніше разом з'явилися у відеокліпі Stuck With U, який фільмували під час локдауну

Попзірка Аріана Гранде вийшла заміж за свого нареченого Далтона Гомеса на "скромному та приватному" весіллі.

Весілля 27-річної співачки відбулося за участі менш як 20 людей минулими вихідними, повідомляє інформаційне агентство PA.

У грудні Гранде оголосила про заручини з 25-річним агентом із нерухомості з Лос-Анджелеса.

Згідно з повідомленнями, їхнє весілля відбулося у будинку співачки в Каліфорнії.

Представник співачки розповів: "Вони одружилися. Це був скромний та приватний захід - [менше] 20 людей. Кімната була сповнена щастям та коханням".

Видання TMZ повідомляє, що церемонія відбулася у маєтку Гранде у місцевості Монтесіто у південній Каліфорнії, де також проживають герцог і герцогиня Сассекські.

Хто такий Далтон Гомес

Далтон Гомес виріс в південній Каліфорнії і працював на ринку елітної нерухомості протягом п'яти років, випливає з його біографії на сайті AKG.

Аріана Гранде поділилася новиною про заручини незадовго до Різдва в Instagram. Вона продемонструвала підписникам кільце з перлами та діамантом на лівій руці.

Вона зустрічалася з Далтоном Гомесом понад рік.

У лютому 2020 року преса помітила, як вони з Далтоном Гомесом цілуються в ресторані у Лос-Анджелесі.

Потім, в травні, вони вперше разом з'явилися в музичному відеокліпі Stuck With U, який спільно зняли Аріана Гранде та Джастін Бібер під час локдауну

У жовтні минулого року Аріана Гранде випустила свій шостий альбом Positions, який очолив чарти Великої Британії та США.

Співачка раніше була заручена з американським коміком та актором Пітом Девідсоном, але два роки тому вони розірвали ці гучні стосунки.

Цими вихідними виповниться чотири роки відтоді, як терорист-смертник підірвав бомбу після виступу Аріани Гранде на Манчестер Арені, вбивши 22-х людей.

Співачка повідомила, що внаслідок теракту мала посттравматичний стресовий розлад. У 2019 році вона повернулася в Манчестер, щоб стати основною зіркою музичного фестивалю Pride.