Аріана Гранде вийшла заміж. Хто її обранець
Попзірка Аріана Гранде вийшла заміж за свого нареченого Далтона Гомеса на "скромному та приватному" весіллі.
Весілля 27-річної співачки відбулося за участі менш як 20 людей минулими вихідними, повідомляє інформаційне агентство PA.
У грудні Гранде оголосила про заручини з 25-річним агентом із нерухомості з Лос-Анджелеса.
Згідно з повідомленнями, їхнє весілля відбулося у будинку співачки в Каліфорнії.
Представник співачки розповів: "Вони одружилися. Це був скромний та приватний захід - [менше] 20 людей. Кімната була сповнена щастям та коханням".
Видання TMZ повідомляє, що церемонія відбулася у маєтку Гранде у місцевості Монтесіто у південній Каліфорнії, де також проживають герцог і герцогиня Сассекські.
Хто такий Далтон Гомес
Далтон Гомес виріс в південній Каліфорнії і працював на ринку елітної нерухомості протягом п'яти років, випливає з його біографії на сайті AKG.
Аріана Гранде поділилася новиною про заручини незадовго до Різдва в Instagram. Вона продемонструвала підписникам кільце з перлами та діамантом на лівій руці.
Вона зустрічалася з Далтоном Гомесом понад рік.
У лютому 2020 року преса помітила, як вони з Далтоном Гомесом цілуються в ресторані у Лос-Анджелесі.
Потім, в травні, вони вперше разом з'явилися в музичному відеокліпі Stuck With U, який спільно зняли Аріана Гранде та Джастін Бібер під час локдауну
У жовтні минулого року Аріана Гранде випустила свій шостий альбом Positions, який очолив чарти Великої Британії та США.
Співачка раніше була заручена з американським коміком та актором Пітом Девідсоном, але два роки тому вони розірвали ці гучні стосунки.
Цими вихідними виповниться чотири роки відтоді, як терорист-смертник підірвав бомбу після виступу Аріани Гранде на Манчестер Арені, вбивши 22-х людей.
Співачка повідомила, що внаслідок теракту мала посттравматичний стресовий розлад. У 2019 році вона повернулася в Манчестер, щоб стати основною зіркою музичного фестивалю Pride.