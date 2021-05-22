Традиційний рецепт зеленого борщу

47 хвилин(и) тому

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Весняна і традиційна для української кухні страва - зелений борщ. Всього в Україні існує не один десяток борщів. Пропонуємо приготувати один із них.

Інгредієнти:

М'ясо (на ваш смак) - 600 г

Вода - 3 л

Картопля - 400 г

Морква - 1 шт.

Щавель - 200 г

Зелень кропу - 1 пучок

Зелень петрушки - 1 пучок

Зелена цибуля - кілька пір'їн

Яйця - 4 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Перець горошком - 5 шт.

Сіль, перець до смаку

Промийте м'ясо. Використовуйте те, яке вам подобається найбільше, - телятину, свинину чи курятину. Залийте м'ясо 3 літрами води і варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години.

Якщо на поверхні з'являтиметься білкова піна - акуратно зберіть її ложкою. Для того, щоб бульйон був прозорим, варіть його на невеликому вогні.

Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.

Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви - тоді просто відваріть овочевий бульйон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Свіжий щавель забезпечить ідеальний смак зеленому борщу

Вийміть з м'ясного бульйону м'ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.

Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності. Це приблизно 20-30 хв.

За цей час відваріть 4 яйця. Почистьте та поріжте їх на свій вибір - половинками або кружальцями.

Поріжте зелень - щавель (свіжий, але за крайньої потреби можете використати заморожений), кріп, петрушку, зелену цибулю.

Коли овочі готові - висипайте порізану зелень. Варіть 3 хв. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хв.

Подавайте з яйцями та сметаною.