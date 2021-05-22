Традиційний рецепт зеленого борщу
Весняна і традиційна для української кухні страва - зелений борщ. Всього в Україні існує не один десяток борщів. Пропонуємо приготувати один із них.
Інгредієнти:
- М'ясо (на ваш смак) - 600 г
- Вода - 3 л
- Картопля - 400 г
- Морква - 1 шт.
- Щавель - 200 г
- Зелень кропу - 1 пучок
- Зелень петрушки - 1 пучок
- Зелена цибуля - кілька пір'їн
- Яйця - 4 шт.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Перець горошком - 5 шт.
- Сіль, перець до смаку
Промийте м'ясо. Використовуйте те, яке вам подобається найбільше, - телятину, свинину чи курятину. Залийте м'ясо 3 літрами води і варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години.
Якщо на поверхні з'являтиметься білкова піна - акуратно зберіть її ложкою. Для того, щоб бульйон був прозорим, варіть його на невеликому вогні.
Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.
Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви - тоді просто відваріть овочевий бульйон.
Вийміть з м'ясного бульйону м'ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.
Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності. Це приблизно 20-30 хв.
За цей час відваріть 4 яйця. Почистьте та поріжте їх на свій вибір - половинками або кружальцями.
Поріжте зелень - щавель (свіжий, але за крайньої потреби можете використати заморожений), кріп, петрушку, зелену цибулю.
Коли овочі готові - висипайте порізану зелень. Варіть 3 хв. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хв.
Подавайте з яйцями та сметаною.