Топ-5 маринадів для м'яса та риби на грилі

58 хвилин(и) тому

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Пропонуємо вам п'ять видів маринаду до різних видів м'яса та риби, які найкраще підійдуть для гриля.

Пам'ятайте, що довше м'ясо стоїть в маринаді, тим ніжнішим воно буде. Мінімальний час для маринування курятини - дві години, свинини - 4 години, а яловичини - 6 годин.

Рум'яні реберця

Інгредієнти:

Свинячі ребра - 1 кг

Пиво світле безалкогольне - 500 мл

Сіль, перець до смаку

Реберця помити, нарізати на порційні шматки. Залити пивом, посолити, поперчити. Залишити на декілька годин в маринаді.

Смажити на решітці.

Соковита свинина

Інгредієнти:

Свинина - 1 кг

Цибуля - 1 кг

Сіль, перець - до смаку

Для того, аби приготувати шашлик зі свинини, обирайте м'ясо з прожилками сала, тоді після запікання воно буде соковитішим. М'ясо помийте, наріжте порційними шматками.

Приготуйте маринад. Для цього цибулю почистьте і натріть на дрібній терці або подрібніть за допомогою блендера (так безболісніше для очей).

Вимішайте у цибулевій суміші свинину, посоліть, поперчіть. Залиште маринуватися на декілька годин.

Смажити на решітці або на шампурах.

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Ніжна телятина

Інгредієнти:

Телятина - 1 кг

Оливкова олія - 5 ст. л.

Розмарин свіжий або сухий - 2 ст. л.

Прованські трави - 1 ст. л.

Сіль, перець до смаку

Масло вершкове

Для ніжного стейка з телятини найкраще обрати якісну вирізку або готові стейки. Змішати оливкову олію, розмарин, прованські трави і перець, але без солі. Обмастити маринадом телятину, залишити до години в теплі.

Обсмажити на грилі.

Готове ще тепле м'ясо порційно загорнути у фольгу, зверху викласти кубик вершкового масла, посолити. Закутати на 5 хв, щоб масло розтануло і просочило м'ясо.

Подавати з овочами і зеленню.

Пікантна курка

Інгредієнти:

Курячі гомілки - 10 шт.

Мед - 2 ст. л.

Гірчиця - 2 ст. л.

Соєвий соус - 2 ст. л.

Часник - 2 зубчики

Сік половинки лимона

Кориця - дрібка

Сіль, суміш перців - до смаку

Курячі гомілки промити. Промокнути паперовою серветкою. Для маринаду змішати усі інгредієнти. Часник вичавити. Висипати гомілки і маринад у пакет з Zip Lock. Потрусити і перемішати. Маринувати дві години.

Смажити на решітці.

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Соковита риба

Інгредієнти:

Скумбрія - 2 шт.

Оливкова олія - 3 ст. л.

Майоран - 1 ст. л.

Сік і цедра з половинки лимона

Сіль і перець до смаку

Рибу помийте та вичистіть нутрощі, якщо вони є. Промийте і обсушіть паперовим рушничком. Змішайте усі інгредієнти для маринаду. Залийте рибу маринадом та залиште в холодильнику на 30 хвилин. Готувати рибу на грилі потрібно 15-20 хвилин, поливаючи маринадом.

Щоби риба не приставала до решітки, її змащують олією.

Засмажені на грилі м'ясо та риба найкраще смакують зі свіжими овочами та овочами на грилі, зеленню та соусами на ваш смак.