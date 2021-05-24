У Барселоні чоловік помер у статуї динозавра. Як таке сталось

8 хвилин(и) тому

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Іспанська поліція розслідує смерть 39-річного чоловіка, тіло якого знайшли всередині статуї динозавра.

У суботу в передмісті Барселони батько та син під час прогулянки зауважили специфічний запах біля фігури динозавра, виготовленої з пап'є-маше.

Тоді крізь щілину в нозі стегозавра батько побачив труп і негайно повідомив про знахідку місцеву владу.

Знадобилося три пожежні бригади, щоб дістати тіло з динозавра.

Як повідомляє поліція, про зникнення померлого заявила його сім'я. Наразі правоохоронці не вважають, що йдеться про злочин.

Місцеві ЗМІ зазначають, що чоловік - ім'я якого не називають — намагався дістати мобільний телефон, який він впустив всередину статуї. В результаті чоловік провалився всередину декоративної фігури і застряг там догори ногами. Він не мав можливості покликати на допомогу.

Поліція не підтвердила, як саме чоловік опинився всередині динозавра, і чекає результатів його розтину, щоб з'ясувати, як він помер.

Декоративну статую, яка слугувала рекламою для старого місцевого кінотеатру, прибрали з вулиці.