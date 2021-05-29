Соковита курка зі скоринкою. Простий рецепт

16 хвилин(и) тому

Запечена курка - це класика застілля. Головне приготувати її так, щоб вона була одночасно і соковитою, і зі скоринкою.

Вимийте та висушіть курку.

Приготуйте маринад: для цього змішайте сік половинки лимона, подрібнений часник, сіль, перець, оливкову олію, паприку та розмарин.

Натріть маринадом курку ззовні та всередині. Залиште її у маринаді на період від 30 хвилин до кількох годин, залежно від того, скільки у вас часу.

Інгредієнти:

Очищена тушка курки

Оливкова олія - 100 г

Паприка (мелена) - 1 ст. ложка

Часник - 1-2 зубчики

Лимон

Цибулина

Розмарин сухий

Сіль та перець

Покладіть всередину курки половинку лимона, яка залишилася, та цибулину, яку перед тим треба почистити та розрізати навпіл.

Покладіть курку в посудину для запікання, розігрійте духовку до 160-170 градусів та залиште її там на годину.

Під кінець можна збільшити температуру та додати обдув, щоб утворилася скоринка.

Час від часу поливайте курку соком, який утворюється при готуванні.

Подавайте на стіл гарячою з овочами, печеною картоплею чи рисом.