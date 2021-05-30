Рецепт справжньої української шпундри

31 хвилин(и) тому

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Шпундра - традиційна українська страва зі свинини та буряків, яка згадується навіть в знаменитій "Енеїді" Івана Котляревського.

Свинину можете порізати або готувати цілим шматком. Натріть її сіллю, перцем та олією.

Візьміть казанок або іншу високу посудину для випікання, розігрійте на ній решту олії або смалець. Викладіть туди свинину і обсмажуйте на великому вогні, доки вона з усіх боків не стане золотистою.

Інгредієнти

Свинина (груднина або ошийок) - 500 г

Буряк - 1-2 шт.

Цибуля - 2 шт.

Оцет або сік половини лимона - 1 ст. ложка

Олія (можна смалець або шкварки) - 1 ст. ложка

Часник - 2-3 зубчики

Борошно пшеничне - 2 ст. ложки

Сіль та перець

Почистьте і поріжте великими шматками буряк і цибулю та злегка протушкуйте разом із м'ясом. Додайте подрібнений часник.

За старовинним рецептом, шпундра готується на буряковому квасі, але знайти його чи приготувати самим може бути проблематично. Тож можна замінити його водою з оцтом або соком лимона.

Додайте оцет з водою (вода має майже вкрити м'ясо).

Після цього м'ясо слід тушкувати на невеликому вогні, а краще тримати в духовці при 170-180 градусах 1-2 години. Залежно від того, порізане у вас м'ясо чи цілий шматок.

Перед готовністю додайте дві столові ложки борошна, сіль та перець на ваш смак, добре все перемішайте та за кілька хвилин можете знімати з вогню.

Шпундру можна подавати з картоплею чи їсти як самостійну страву разом зі сметаною чи зеленню.