Рецепт корисного лимонаду з бузини
Дуже смачний, свіжий, а головне - корисний напій з квітів бузини чорної. Ця рослина цвіте з травня до середини липня.
Напій з квітів бузини варто спробувати через його приємний квітковий аромат, цитрусову кислинку і бульбашки.
Він смачний і корисний. Це щось середнє між квасом і лимонадом. Крім того, бузина чорна має лікувальні властивості й багатий вітамінно-мінеральний склад.
Інгредієнти:
- Суцвіття бузини - 15 шт
- Лимон - 1 шт
- Лимонна кислота - 1,5 ч.л
- Цукор - 600 г
- Вода - 4 л
Спочатку зваріть сироп з води, цукру і лимонної кислоти. При цьому не обов'язково доводити сироп до кипіння - просто нагрійте, щоби розчинився цукор. Остудіть.
Лимон помийте і поріжте кружальцями.
Квіти бузини промийте водою, обтрусіть від зайвої води. Додайте в охолоджений сироп лимон і суцвіття бузини. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на чотири дні.
Щодня перемішуйте.
На п'ятий день квас з бузини готовий. Процідіть його. Перелийте в пляшки. Подавайте охолодженим. Додайте м'яту на смак.
Квас зберігають в холодильнику. Термін придатності - до тижня.
З бузини готують також сироп і чай. Напої з цвіту бузини називають напоями довгожителів.