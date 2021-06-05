Рецепт корисного лимонаду з бузини

24 хвилин(и) тому

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Дуже смачний, свіжий, а головне - корисний напій з квітів бузини чорної. Ця рослина цвіте з травня до середини липня.

Напій з квітів бузини варто спробувати через його приємний квітковий аромат, цитрусову кислинку і бульбашки.

Він смачний і корисний. Це щось середнє між квасом і лимонадом. Крім того, бузина чорна має лікувальні властивості й багатий вітамінно-мінеральний склад.

Інгредієнти:

Суцвіття бузини - 15 шт

Лимон - 1 шт

Лимонна кислота - 1,5 ч.л

Цукор - 600 г

Вода - 4 л

Спочатку зваріть сироп з води, цукру і лимонної кислоти. При цьому не обов'язково доводити сироп до кипіння - просто нагрійте, щоби розчинився цукор. Остудіть.

Лимон помийте і поріжте кружальцями.

Квіти бузини промийте водою, обтрусіть від зайвої води. Додайте в охолоджений сироп лимон і суцвіття бузини. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на чотири дні.

Щодня перемішуйте.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає кущ бузини чорної, яка є лікарською рослиною

На п'ятий день квас з бузини готовий. Процідіть його. Перелийте в пляшки. Подавайте охолодженим. Додайте м'яту на смак.

Квас зберігають в холодильнику. Термін придатності - до тижня.

З бузини готують також сироп і чай. Напої з цвіту бузини називають напоями довгожителів.