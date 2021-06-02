Гучне групове зґвалтування на цвинтарі в Бельгії. Дівчина скоїла самогубство

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Напад стався на цвинтарі у Генті

П'ятьох молодиків заарештували за звинуваченням у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчини, яка померла менш ніж за тиждень після нападу.

Бельгійські ЗМІ пишуть, що зображення нападу з'явилися онлайн. Через кілька днів жертва нападу скоїла самогубство.

Прокурори кажуть, що троє підозрюваних у нападі є наповнолітніми. Зараз їх тримають у центрі утримання неповнолітніх, іншим двом по 18 та 19 років, і вони мають постати перед судом.

Обвинувачі також твердять, що розслідують лише "дії, які передували смерті жертви".

За повідомленнями бельгійських ЗМІ, 15 травня дівчина домовилася про зустріч із другом на цвинтарі Генту. Але він прийшов туди разом із чотирма іншими. Вони напали на дівчину, а зображення цього були поширені в соцмережах.

"Ці фото стали для неї останньою краплею... її світ зруйнувався", - заявив батько дівчини газеті Het Nieuwsblad.

Мер міста, де живе родина загиблої дівчини, знав її. Він заявив, що шокований тим, що сталося.

"Ніколи не думаєш, що таке може статися у твоєму місті", - сказав він інтернет-виданню Het Laatste Nieuws.

Державний секретар з питань рівноправності Сара Шліц пообіцяла зробити все можливе, аби запобігти тому, щоб зображення сексуальних нападів поширювалися онлайн.

"Розповсюдження подібних зображень у соціальних мережах не просто неприпустимо, але й абсолютно незаконно. Це просто не повинно бути можливим", - заявила вона, повідомивши, що її команда зустрінеться із представниками соцмереж, аби обговорити політику модерації.

"Жахливо. Просто немає слів", - написав бельгійський міністр внутрішніх справ Вінсент ван Квікенборн у Twitter.

"Я закликаю жертв сексуальних нападів: подавайте заяви", - заявив урядовець, додавши, що допомогу можна отримати, а система правосуддя зробить "все можливе", щоб знайти і покарати нападників, так само як тих, хто розповсюдив зображення нападу в інтернеті.

Лісбет Стевенс, експерт з питань гендерної рівноправності, заявила VRT News, що цей напад "на жаль, не є поодиноким випадком", і нагадала, що у Бельгії щороку стає відомо про близько 200 групових зґвалтувань.

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