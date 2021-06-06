Вишукане варення з пелюсток троянди

6 червня 2021

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Один з традиційних рецептів вишуканого варення з пелюсток чайної троянди, яке готують в Україні. Його ще називанням варенням з ружі.

На Галичині таке додають до традиційної різдвяної випічки - пампушків і струдлів. Рецепт часто є родинним і передається від мами до доньки.

У варення з пелюсток троянди неповторний запах і неймовірний колір. Використовують лише чайну троянду, ту, яка росте кущем, і є надзвичайно пахучою. Інші квіти, особливо магазинні, не придатні до цього вишуканого десерту.

Готується таке варення надзвичайно просто і швидко.

Інгредієнти:

Пелюстки троянди - 250 г

Цукор - 500 г

Лимонна кислота - 1/2 ч. л

Квіти чайної троянди помити, відділити пелюстки від серединки - використовуємо лише їх. Перемолоти на м'ясорубці або подрібнити блендером.

Подрібнені пелюстки засипаємо цукром. Його має бути вдвічі більше. Додаємо лимонної кислоти, перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Помішуємо і доводимо до кипіння. Кип'ятити не треба.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає чайна троянда, з якої треба збирати пелюстки на варення

Гарячим розкладаємо в чисті та сухі банки, закриваємо кришкою. Зберігаємо в холодильнику.

За вказаним рецептом вийде до пів літри варення, але воно настільки концентроване, що його можна додавати до випічки зовсім трошки. При цьому здоба матиме неповторний аромат.