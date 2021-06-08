Дівчина побила крокодила і врятувала сестру-близнючку

1 година тому

Автор фото, Hana Laurie Підпис до фото, Джорджія (праворуч) врятувала свою сестру Меліссу з пащі крокодила

Коли крокодил вхопив її сестру, у Джорджії Лоурі не було вибору, - вона вдарила тварину прямо в пику.

28-річні сестри-близнючки із Британії відпочивали у Мексиці. Коли минулої неділі вони плавали в лагуні поблизу Пуерто Ескондідо, аби побачити черепах, одну із них, Меліссу, затяг під воду крокодил.

Зазвичай крокодили намагаються потопити свою здобич і затягують її під воду.

"Вона просто почала бити його"

Мелісса швидко зникла під водою, і спочатку Джорджія намагалася знайти її.

"Коли Джорджія знайшла Меліссу, сестра вже не реагувала. Вона стала тягти її вгору - назад до безпечного човна", - розповідає 33-річна Хана, ще старша сестра близнючок.

"Коли вона витягла Меліссу, повернувся крокодил - і вона просто почала бити його. Вона колись чула, що з деякими тваринами це єдине, що може допомогти".

Хана каже, що крокодил кидав Меліссу, "як ляльку".

"На щастя, шибайголова-близнючка била його по пиці знову і знову, бо він повертався зо три рази, і щоб порятувати сестру", - розповіла Хана.

Автор фото, Hana Laurie Підпис до фото, Хана називає своїх сестер затятими мандрівницями

Сестри-близнючки зараз у мексиканській лікарні. Меліссу ввели у штучну кому, оскільки лікарі побоюються зараження від ран, які вона отримала від крокодила.

Інфекція могла потрапити до крові як із води, так і з пащі та зубів крокодила.

У Мелісси в легенях вода, і одне з легень може бути пошкоджене. Наразі їй роблять штучну вентиляцію.

"Обидві - Мелісса та Джорджія - на внутрішньовенних антибіотиках", - розповідає Ханна. Так лікарі намагаються унеможливити будь-яке зараження.

"Я би втратила одну з сестер"

Хана каже, що Джорджія - досвідчений дайвер. Але вона була "дуже перелякана", коли довелося зустрітися з крокодилом віч-на-віч.

"Слава Богу, що в неї були тренінги. І коли адреналін підскочив, вона одразу знала, що робити".

Їхній батько підтримує контакт із британським посольством у Мексиці, щоб доньки отримали належну допомогу, але, каже Хана, бути так далеко від них - дуже важко.

Родину також непокоїть оплата за лікування Джорджії та Мелісси, адже їхня страховка навряд чи покриває те лікування, яке вони зараз отримують.

Автор фото, Hana Laurie Підпис до фото, Родина може оголосити про збір коштів, щоб завершити лікування сестер-близнючок у Мексиці

Але їм вдалося поговорити із Джорджією через WhatsApp.

"Лікарі час від часу переказують Джорджії новини про стан Мелісси. Він важкий", - розповіла Ханна.

"Але вона така смілива, хоч зараз вона все ще в шоці. Я просто повинна була сказати, як я пишаюся нею.

"Я би втралила одну із сестер, якби не мала такої чудової другої", - розповіла старша сестра близнючок.