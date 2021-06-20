Вишуканий теплий салат з креветками, полуницею та авокадо
Екзотичний, але смачний і простий у приготуванні салат, що гармонійно поєднує у собі здавалося б зовсім непоєднувані інгредієнти.
Сезонна полуниця додає вишуканості, креветки - ніжності, зелень та авокадо - свіжу нотку, а соус із солодкою ноткою меду та пікантністю гірчиці влучно завершує це в одну страву.
Інгредієнти:
- Креветки відварені заморожені - 300 г
- Полуниця - 200 г
- Авокадо - 1 шт.
- Рукола - 1 пучок
- Оливки темні - до смаку
- Мед — 0, 5 ч. л.
- Оливкова олія - 2 ст.л.
- Бальзамічний оцет - 2 ст.л.
- Гірчиця французька - 1 ст.л.
- Лимон
- Сіль, перець - до смаку
Креветки розморозити та промити, трошки присипати цукром і обсмажити на грилі або звичайній сковороді до готовності декілька хвилин. Ви також можете використовувати свіжі креветки, але тоді їх доведеться почистити та відварити.
Помити й почистити авокадо і полуницю. Авокадо нарізати скибочками, полуницю - часточками.
Приготувати соус. Для цього змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, гірчицю та мед, дрібку солі. Активно перемішайте.
Руколу помити, розкласти на теплій тарілці. Викласти порізане авокадо і полуницю, додати оливки. Зверху покласти теплі креветки.
Полити соусом. І подавати до столу.
За бажанням теплий салат посипати тертим пармезаном.