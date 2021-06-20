Вишуканий теплий салат з креветками, полуницею та авокадо

21 хвилин(и) тому

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Екзотичний, але смачний і простий у приготуванні салат, що гармонійно поєднує у собі здавалося б зовсім непоєднувані інгредієнти.

Сезонна полуниця додає вишуканості, креветки - ніжності, зелень та авокадо - свіжу нотку, а соус із солодкою ноткою меду та пікантністю гірчиці влучно завершує це в одну страву.

Інгредієнти:

Креветки відварені заморожені - 300 г

Полуниця - 200 г

Авокадо - 1 шт.

Рукола - 1 пучок

Оливки темні - до смаку

Мед — 0, 5 ч. л.

Оливкова олія - 2 ст.л.

Бальзамічний оцет - 2 ст.л.

Гірчиця французька - 1 ст.л.

Лимон

Сіль, перець - до смаку

Креветки розморозити та промити, трошки присипати цукром і обсмажити на грилі або звичайній сковороді до готовності декілька хвилин. Ви також можете використовувати свіжі креветки, але тоді їх доведеться почистити та відварити.

Помити й почистити авокадо і полуницю. Авокадо нарізати скибочками, полуницю - часточками.

Приготувати соус. Для цього змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, гірчицю та мед, дрібку солі. Активно перемішайте.

Руколу помити, розкласти на теплій тарілці. Викласти порізане авокадо і полуницю, додати оливки. Зверху покласти теплі креветки.

Полити соусом. І подавати до столу.

За бажанням теплий салат посипати тертим пармезаном.