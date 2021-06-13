Простий рецепт полуничного пирога із корицею
Дуже простий і швидкий у приготування пиріг. При випіканні полуниця стає м'якою, наче джем. А кориця додає незвичного аромату до сезонної полуничної випічки.
Інгредієнти:
- Борошно - 300 г
- Яйця - 2 шт
- Масло вершкове - 90 г
- Цукор - 150 г
- Молоко - 2 ст. л
- Розпушувач до тіста - 1,5 ч. л
- Кориця - 1 ч. л
- Ванільний цукор - 1 ст. л
- Полуниця - 300 г
- Цукрова пудра для посипання
Змішати в мисці сухі складники тіста: просіяне борошно, корицю, ванільний цукор, дрібку солі і розпушувач.
Масло кімнатної температури збити з цукром приблизно 7-10 хв. По одному додавати яйця, продовжувати збивати до однорідності.
Влити молоко, розмішати.
Всипати борошно та замісити тісто.
Форму діаметром 22-24 см вистелити пергаментом і змастити маслом. Викласти тісто, зверху накласти помиту і порізану на половинки чи дрібніші часточки полуницю.
Поставити до розігрітої до 170ºС духовки. Випікати 35-40 хвилин. Готовність перевіряти бамбуковою шпажкою - якщо виходить суха з тіста, значить пиріг готовий.
Полуничний пиріг охолодити і посипати цукровою пудрою.
Можна подавати з кулькою морозива або солодкою поливкою.