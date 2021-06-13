Простий рецепт полуничного пирога із корицею

39 хвилин(и) тому

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Дуже простий і швидкий у приготування пиріг. При випіканні полуниця стає м'якою, наче джем. А кориця додає незвичного аромату до сезонної полуничної випічки.

Інгредієнти:

Борошно - 300 г

Яйця - 2 шт

Масло вершкове - 90 г

Цукор - 150 г

Молоко - 2 ст. л

Розпушувач до тіста - 1,5 ч. л

Кориця - 1 ч. л

Ванільний цукор - 1 ст. л

Полуниця - 300 г

Цукрова пудра для посипання

Змішати в мисці сухі складники тіста: просіяне борошно, корицю, ванільний цукор, дрібку солі і розпушувач.

Масло кімнатної температури збити з цукром приблизно 7-10 хв. По одному додавати яйця, продовжувати збивати до однорідності.

Влити молоко, розмішати.

Всипати борошно та замісити тісто.

Форму діаметром 22-24 см вистелити пергаментом і змастити маслом. Викласти тісто, зверху накласти помиту і порізану на половинки чи дрібніші часточки полуницю.

Поставити до розігрітої до 170ºС духовки. Випікати 35-40 хвилин. Готовність перевіряти бамбуковою шпажкою - якщо виходить суха з тіста, значить пиріг готовий.

Полуничний пиріг охолодити і посипати цукровою пудрою.

Можна подавати з кулькою морозива або солодкою поливкою.