Рецепт маринованих часникових стрілок

1 година тому

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Мариновані стрілки часнику - це смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. Їх в їжу використовували здавна, хоча це й не є загальновживаною кулінарною традицією.

До того ж часникові стрілки містять набагато більше вітамінів, аніж сам часник.

З них можна приготувати салати, соуси, приправи, їх можна додавати в перші й другі страви. Або ж часникові стрілки можна замаринувати і їсти як самостійну закуску.

Інгредієнти:

Часникові стрілки - 1 кг

Вода - 900 мл

Цукор - 2 ст л

Сіль - 1 ст л

Оцет - 75 мл

Чорний перець горошком - 15 шт

Лавровий листок - 2 шт

Олія - 50 мл

Молоді часникові стрілки перебрати, відрізати потовщення (якщо є), де формується насіння. Стрілки залишаємо довжиною від 10 до 15 см.

Готуємо окріп і на 3 хв висипаємо у нього часникові стрілки. Витягаємо і ставимо у каструлю з холодною водою. Після охолодження викладаємо в скляну банку.

Готуємо маринад. Для цього у каструлю з водою додаємо цукор, сіль, лавровий листок, перець горошком, олію. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо 2 хв. Після цього доливаємо оцет і гарячим маринадом заливаємо часникові стрілки. Закриваємо кришкою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Молоді пагони часнику зрізають до початку цвітіння.

Охолоджуємо. Зберігаємо в холодильнику.

Можна використовувати в їжу через 5-7 днів. За цей час стрілки повністю промаринуються і розкриють свій смак.