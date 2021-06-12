Рецепт маринованих часникових стрілок
Мариновані стрілки часнику - це смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. Їх в їжу використовували здавна, хоча це й не є загальновживаною кулінарною традицією.
До того ж часникові стрілки містять набагато більше вітамінів, аніж сам часник.
З них можна приготувати салати, соуси, приправи, їх можна додавати в перші й другі страви. Або ж часникові стрілки можна замаринувати і їсти як самостійну закуску.
Інгредієнти:
- Часникові стрілки - 1 кг
- Вода - 900 мл
- Цукор - 2 ст л
- Сіль - 1 ст л
- Оцет - 75 мл
- Чорний перець горошком - 15 шт
- Лавровий листок - 2 шт
- Олія - 50 мл
Молоді часникові стрілки перебрати, відрізати потовщення (якщо є), де формується насіння. Стрілки залишаємо довжиною від 10 до 15 см.
Готуємо окріп і на 3 хв висипаємо у нього часникові стрілки. Витягаємо і ставимо у каструлю з холодною водою. Після охолодження викладаємо в скляну банку.
Готуємо маринад. Для цього у каструлю з водою додаємо цукор, сіль, лавровий листок, перець горошком, олію. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо 2 хв. Після цього доливаємо оцет і гарячим маринадом заливаємо часникові стрілки. Закриваємо кришкою.
Охолоджуємо. Зберігаємо в холодильнику.
Можна використовувати в їжу через 5-7 днів. За цей час стрілки повністю промаринуються і розкриють свій смак.