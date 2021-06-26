Пухкі полтавські вареники, як у мами

30 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Однією з традиційних українських страв є вареники. У кожного регіону свої рецепти і кулінарні секрети.

Пропонуємо вам надзвичайно пухкий рецепт тіста для вареників з Полтавщини, яке підійде як для солоної, так і для солодкої начинки.

Тісто:

Кефір - 250 мл

Борошно - 500 г

Сода - 0,5 ч л

Сіль - 0,5 ч л

Цукор - 0,5 ч л

Олія - 0,5 ст л

У кефір всипати приблизно половину борошна, додати сіль, цукор, олію, розмішати. Тісто має бути консистенції густої сметани. Вмішати соду. Додати решту борошна і замісити м'яке тісто.

М'яким називають тісто, яке легко можна розімнути руками, навіть не розкачуючи. Саме так ліплять вареники на Полтавщині, звідки родом цей рецепт.

Тісто можна розкачати тонким пластом - кілька міліметрів завтовшки - і вирізати склянкою кружальця (5-7 см в діаметрі) - від цього залежить величина ваших вареників.

Всередину накладати по 1 чайній ложці начинки і щільно заліплювати, щоб вареники не розклеїлися у воді.

Начинка для вареників може бути солона або солодка на ваш смак.

Найпопулярніші солоні начинки - це картопляне пюре, тушкована капуста, кисломолочний сир з кропом тощо.

Популярні солодкі начинки: полуниця, вишня, чорниця, кисломолочний сир, вимішаний з цукром і сирим яйцем тощо. Ягоди вимішують з кількома ложками цукру. Іноді посипають ложкою крохмалю. Щоб ягоди не пускали сік, можна трішки цукру насипати в кожен вареник, попередньо не вимішуючи ягоди з ним.

Автор фото, ВВС

Приготування вареників.

У киплячу воду всипати 1 ч. л. солі (для вареників з солоною начинкою). Вкинути вареники, накрити кришкою, щоб закипіли. Варити в окропі, поки не спливуть на поверхню. Перемішати, проварити ще 5 хв і виймати ополоником чи друшляком.

Тут є одна маленька хитрість: кожен вареник, який дістали з води, протикаємо ножем.

Вареники з солоною начинкою подавайте зі сметаною, смаженою цибулею, шкварками чи топленим маслом.

Солодкі вареники поливайте топленим маслом, посипайте цукром, подавайте зі сметаною.

Подавайте вареники у глиняному полумиску, макітрі чи звичайній мисці, яка є у вас вдома.

Смачного!