Пухкі полтавські вареники, як у мами
Однією з традиційних українських страв є вареники. У кожного регіону свої рецепти і кулінарні секрети.
Пропонуємо вам надзвичайно пухкий рецепт тіста для вареників з Полтавщини, яке підійде як для солоної, так і для солодкої начинки.
Тісто:
- Кефір - 250 мл
- Борошно - 500 г
- Сода - 0,5 ч л
- Сіль - 0,5 ч л
- Цукор - 0,5 ч л
- Олія - 0,5 ст л
У кефір всипати приблизно половину борошна, додати сіль, цукор, олію, розмішати. Тісто має бути консистенції густої сметани. Вмішати соду. Додати решту борошна і замісити м'яке тісто.
М'яким називають тісто, яке легко можна розімнути руками, навіть не розкачуючи. Саме так ліплять вареники на Полтавщині, звідки родом цей рецепт.
Тісто можна розкачати тонким пластом - кілька міліметрів завтовшки - і вирізати склянкою кружальця (5-7 см в діаметрі) - від цього залежить величина ваших вареників.
Всередину накладати по 1 чайній ложці начинки і щільно заліплювати, щоб вареники не розклеїлися у воді.
Начинка для вареників може бути солона або солодка на ваш смак.
Найпопулярніші солоні начинки - це картопляне пюре, тушкована капуста, кисломолочний сир з кропом тощо.
Популярні солодкі начинки: полуниця, вишня, чорниця, кисломолочний сир, вимішаний з цукром і сирим яйцем тощо. Ягоди вимішують з кількома ложками цукру. Іноді посипають ложкою крохмалю. Щоб ягоди не пускали сік, можна трішки цукру насипати в кожен вареник, попередньо не вимішуючи ягоди з ним.
Приготування вареників.
У киплячу воду всипати 1 ч. л. солі (для вареників з солоною начинкою). Вкинути вареники, накрити кришкою, щоб закипіли. Варити в окропі, поки не спливуть на поверхню. Перемішати, проварити ще 5 хв і виймати ополоником чи друшляком.
Тут є одна маленька хитрість: кожен вареник, який дістали з води, протикаємо ножем.
Вареники з солоною начинкою подавайте зі сметаною, смаженою цибулею, шкварками чи топленим маслом.
Солодкі вареники поливайте топленим маслом, посипайте цукром, подавайте зі сметаною.
Подавайте вареники у глиняному полумиску, макітрі чи звичайній мисці, яка є у вас вдома.
Смачного!