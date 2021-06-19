Дуже простий рецепт ідеального полуничного варення
Полуничне варення - чудовий спосіб зберегти смак літа надовго. Його легко готувати, щоб взимку насолоджуватись з тостом та чашкою гарячого чаю.
Полуницю помийте і почистьте від хвостиків. Якщо вона дуже велика, розріжте навпіл.
Викладіть у каструлю, влийте лимонний сік, кілька хвилин розігрівайте полуницю на середньому вогні, щоб вона дещо розм'якла, а тоді додайте цукор і перемішуйте на повільному вогні, доки цукор не розчиниться.
Інгредієнти
- Свіжа полуниця - 1 кг
- Сік одного лимону
- Цукор - 1 кг
Коли сироп стане рідким та прозорим, доведіть суміш до кипіння і кип'ятіть близько шести хвилин.
Після цього відставте варення з вогню і залиште вистигнути на десять хвилин. Перекладіть варення в стерилізовані банки та герметично закрийте.
Варення смакує охолодженим. Його можна подавати на тості або як додаток до інших десертів, наприклад, вершкового морозива.