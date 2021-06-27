Соковитий кебаб з куркою за 20 хвилин

49 хвилин(и) тому

Кебаб з куркою - надзвичайно проста та поживна страва, яку легко приготувати вдома та яка порадує поєднанням свіжих овочів та запашного м'яса.

Поріжте куряче філе тонкими довгастими шматками, можна злегла відбити їх, наче відбивні. Змішайте в мисці олію, подрібнений часник, половину лимонного соку, трохи чорного перцю та сіль.

Натріть курку маринадом та залиште хоча б на 10 хвилин в холодильнику.

Підготуйте салат - порвіть руками листя салату, наріжте скибочками помідор, потріть і злегка помніть руками моркву.

Інгредієнти

Куряче філе - 200 г

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Часник - зубчик

Сік лимону

Сіль та перець

Жменя листя салату

Помідор

Морквина

Лаваш - 2 листки

Хумус - 4 ст. ложки

Соус чилі (за бажанням)

Сильно розігрійте сковороду, змащену олією. Візьміть курку, дайте стекти зайвому маринаду, а тоді обсмажте курку з усіх сторін на сильному вогні. Коли вона стане золотистою, можете влити трохи окропу і протушкувати до готовності.

Викладіть на тарілки листки лавашу, змастіть їх хумусом. Розділіть навпіл та викладіть зверху курку і овочі, збризніть лимонним соком, що у вас залишився, соусом чилі, якщо любите гостре, або будь-яким іншим соусом на ваш смак, якщо забажаєте.