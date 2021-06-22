Мова тіла: що ховалося за жестами Байдена і Путіна
Хто домінував, а хто змушений був підкоритися?
На саміті у Женеві Путін і Байден були не надто говіркі, але дещо сказали своїми жестами.
Мову тіла двох президентів аналізує експертка з невербальних комунікацій.
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Байден озвучив свою версію перемовин з Путіним. Згадав Україну
Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про повну підтримку територіальної цілісності України з боку США. Торкнулися і Мінських угод.