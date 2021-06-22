Мова тіла: що ховалося за жестами Байдена і Путіна

33 хвилин(и) тому

Хто домінував, а хто змушений був підкоритися?

На саміті у Женеві Путін і Байден були не надто говіркі, але дещо сказали своїми жестами.

Мову тіла двох президентів аналізує експертка з невербальних комунікацій.