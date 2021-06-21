Не пінгвін, а панголін! Як рятують рідкісних тварин

39 хвилин(и) тому

Панголіни - одна з найбільш безневинних тварин у світі.

Вони не кусаються, не мають гострих колючок і не плюються отрутою. Словом - вони нічим нам не шкодять. Але проблема у тому, що ми шкодимо їм.

Через браконьєрство ці ссавці опинилися на межі вимирання. За даними Міжнародного союзу охорони природи - саме панголіни найбільше серед ссавців потерпають від контрабандистів. Їх ловлять та продають заради м'яса та луски.

Остання - високо цінується у китайській народній медицині як панацея ледь не від усіх хвороб.

Однак є ті, хто хоче не допустити знищення цих унікальних тварин. Активісти з В'єтнаму взялися рятувати панголінів та боротися із нелегальним полюванням на них.