Вперше за 4 роки: велика панда народила двійню, токійський зоопарк у захваті

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Tokyo Zoological Park Society

Токійський зоопарк повідомив, що вперше за останні чотири роки у панд є поповнення. А двійні тут у них взагалі ніколи не було.

Загалом великі панди дуже важко розмножуються як на волі, так і у зоопарках. Тож їх залишилося лише кілька тисяч, і природоохоронні організації б'ють на сполох.

Поки що невідомо, кого саме - "хлопчиків" чи "дівчаток" - народила панда на ім'я Шин Шин.

Автор фото, AFP

"Коли я почув, що народилося друге панденятко, я не міг втриматися, і заверещав від радості!" - заявив директор зоопарку Ютака Фукуда.

Великі панди дуже рідко піклуються одразу про обох дитинчат, тому в зоопарку вирішили помістити одного з новонароджених в інкубатор. Проте їх регулярно мінятимуть місцями, аби кожен мав "природне вигодовування".

"Ми переконаємося, що панда годуватиме одного з дитинчат, тоді як про другого ми подбаємо в інкубаторі", - розповіла речниця зоопарку Наоя Огаші.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Панденятка народилися в середу. Вони по черзі будуть з мамою та в інкубаторі

Співробітники зоопарку підозрювали, що 15-річна Шин Шин завагітніла після парування зі своїм партнером Рі Рі у березні цього року. Проте підтвердили це лише кілька тижнів тому.

Новина про можливе поповнення серед панд спричинила зростання акцій ресторанних мереж поблизу зоопарку.

Річ у тім, що панди відіграють значну роль у туристичній економіці Японії. Більше панд - більше відвідувачів в зоопарку, а відтак, і в ресторанах поблизу.

І Шин Шин, і Рі Рі токійський зоопарк "запозичив" уї Китаю. У 2017 у пари народилося панденятко Хисіанг. А дитинча, яке народилося у 2012, померло через кілька днів після народження. Воно було першим панденятком, яке з'явилося в зоопарку за майже чверть сторіччя.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Панда з фінського зоопарку радіє снігові