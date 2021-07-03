Вишуканий рецепт бурякової гички, якої ви ще не куштували

1 година тому

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Бурякова гичка або стебла молодого буряка - не менш корисна та смачна їжа, ніж сам буряк. Злегка протушкуйте гичку з часником й оливковою олією та отримайте ідеальний гарнір або повноцінну вегетаріанську страву.

Доведіть до кипіння невелику каструлю злегка підсоленої води. Додайте бурякову гичку та відварюйте близько 2 хвилин.

Тоді злийте воду, а стебла занурте в холодну воду на кілька хвилин. Тоді злийте воду і поріжте стебла великими шматками.

Інгредієнти

Стебла молодого буряка або бурякова гичка - 2-3 пучки

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Часник - 2-3 зубчики

Сіль та перець на свій смак

Кунжут чи кедрові горішки (на свій смак)

Лимон - 2 шт.

Розігрійте у сковороді оливкову олію, додайте дрібно порізаний часник, перемішайте та злегка протушкуйте, щоб олія увібрала запах.

Після цього додайте стебла, сіль, перець та старанно перемішуйте. Процес має зайняти лише кілька хвилин, доки зелень не стане гарячою та запашною.

Автор фото, Getty Images

Викладіть суміш на тарілку, прикрасьте горішками та четвертинками лимону.

Приготовлена таким чином бурякова гичка смакує як самостійна страва або як гарнір до м'яса чи риби.