Смачнющий вишневий джем з фундуком та яблуком

5 хвилин(и) тому

Вишневий джем - класика консервації. Втім, додавши яблук та горіхів, ви заново відкриєте для себе цей смаколик.

Покладіть вишню (з кісточками або без - на свій смак) у каструлю та залийте водою. Води має бути близько 500 мл.

Доведіть до кипіння, а потім варіть на середньому вогні, поки вишня не стане дуже м'якою, а вода майже не випарується.

Інгредієнти

Свіжа вишня - 400 г

Яблука - 200 г

Цукор - 350 г

Сік одного лимона

Смажений фундук - 50 г

Почистьте та потріть яблука на терці. Додайте яблуко до вишні та знову доведіть суміш до кипіння і варіть, поки рідина майже не зникне.

Тоді додайте цукор, лимонний сік. Ретельно помішуючи, знову доведіть до кипіння і варіть близько 10 хвилин. Цукор має повністю розчинитися. Наприкінці додайте подрібнений смажений фундук.

Залиште охолонути на кілька хвилин, а тоді розлийте в стерилізовані банки та герметично закрийте.

Джем має настоятися хоча б день. Після відкриття його слід зберігати в холодильнику.