Надзвичайно простий салат з малосольних огірків
Цей салат дозволяє поєднати свіжі, запашні овочі та малосольні огірки. Разом це неабияк смакуватиме, а приготувати такий салат - простіше простого.
Підготуйте овочі - почистьте та вимийте цибулю, помийте помідори.
Помідори поріжте грубими скибочками, малосольні огірки кубиками або кружальцями - як вам більше подобається.
Інгредієнти
- Малосольні огірки - 2-3 шт.
- Свіжі помідори - 2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Соняшникова олія - 1 ч. ложка
Цибулю поріжте тонкими кільцями та трохи помніть пальцями, щоб вона пустила сік.
Усі інгредієнти змішайте в салатниці разом з олією.
Салат добре смакує в поєднанні з м'ясними стравами, смаженою картоплею або як самостійна страва зі скибочкою чорного хліба.