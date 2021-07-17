Надзвичайно простий салат з малосольних огірків

17 хвилин(и) тому

Цей салат дозволяє поєднати свіжі, запашні овочі та малосольні огірки. Разом це неабияк смакуватиме, а приготувати такий салат - простіше простого.

Підготуйте овочі - почистьте та вимийте цибулю, помийте помідори.

Помідори поріжте грубими скибочками, малосольні огірки кубиками або кружальцями - як вам більше подобається.

Інгредієнти

Малосольні огірки - 2-3 шт.

Свіжі помідори - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Соняшникова олія - 1 ч. ложка

Цибулю поріжте тонкими кільцями та трохи помніть пальцями, щоб вона пустила сік.

Усі інгредієнти змішайте в салатниці разом з олією.

Салат добре смакує в поєднанні з м'ясними стравами, смаженою картоплею або як самостійна страва зі скибочкою чорного хліба.