Рецепт клафуті з вишнями - ідеальний пиріг нашвидкуруч

пиріг

Французький десерт клафуті не вимагає багато зусиль і чудово смакує з сезонними фруктами та ягодами. Вишневий клафуті - одна з найбільш вдалих варіацій цього пирога.

Помийте вишні та дістаньте кісточки. Змішайте їх з трьома столовими ложками цукрової пудри та настоянкою.

Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть форму для випікання вершковим маслом і посипте цукром.

Інгредієнти

  • Стиглі вишні - 450 г
  • Цукрова пудра - 6 ст. ложки
  • Вишнева настоянка чи наливка - 3 ст. ложки (за бажанням)
  • Вершкове масло - 20 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Ванільний екстракт - 0,5 ч. ложки
  • Борошно - 2-3 ст. ложки
  • Молоко - 75 г
  • Дрібка солі

Для тіста розігрійте вершкове масло на невеликій сковороді, щоб воно стало рідким, але не підгоріло.

У великій мисці збийте яйця, цукрову пудру та ваніль до консистенції сметани.

Додайте борошно, збийте суміш до однорідної маси, а потім повільно додайте молоко, сіль та масло. Як слід все перемішайте.

Тісто має бути консистенції густої сметани.

Викладіть вишні на дно форми для випікання разом з соком, який утворився, зверху рівномірно розподіліть тісто.

Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин.

Дістаньте пиріг з форми вишнями догори. Прикрасьте цукровою пудрою.

Подавайте на стіл теплим як самостійний десерт або з морозивом чи збитими вершками.

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