Рецепт клафуті з вишнями - ідеальний пиріг нашвидкуруч
Французький десерт клафуті не вимагає багато зусиль і чудово смакує з сезонними фруктами та ягодами. Вишневий клафуті - одна з найбільш вдалих варіацій цього пирога.
Помийте вишні та дістаньте кісточки. Змішайте їх з трьома столовими ложками цукрової пудри та настоянкою.
Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть форму для випікання вершковим маслом і посипте цукром.
Інгредієнти
- Стиглі вишні - 450 г
- Цукрова пудра - 6 ст. ложки
- Вишнева настоянка чи наливка - 3 ст. ложки (за бажанням)
- Вершкове масло - 20 г
- Яйця - 2 шт.
- Ванільний екстракт - 0,5 ч. ложки
- Борошно - 2-3 ст. ложки
- Молоко - 75 г
- Дрібка солі
Для тіста розігрійте вершкове масло на невеликій сковороді, щоб воно стало рідким, але не підгоріло.
У великій мисці збийте яйця, цукрову пудру та ваніль до консистенції сметани.
Додайте борошно, збийте суміш до однорідної маси, а потім повільно додайте молоко, сіль та масло. Як слід все перемішайте.
Тісто має бути консистенції густої сметани.
Викладіть вишні на дно форми для випікання разом з соком, який утворився, зверху рівномірно розподіліть тісто.
Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин.
Дістаньте пиріг з форми вишнями догори. Прикрасьте цукровою пудрою.
Подавайте на стіл теплим як самостійний десерт або з морозивом чи збитими вершками.