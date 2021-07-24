Хрустка галета з вишнями нашвидкуруч

57 хвилин(и) тому

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Легкий і простий у приготуванні пиріг з різними видами ягід. Дуже смакує і хрумтить теплим.

Сезон вишень у розпалі, тому пропонуємо приготувати вишневу галету, але за необхідності не бійтеся експериментувати з різними ягодами та фруктами.

Інгредієнти:

Борошно - 200 г

Масло вершкове - 125 г

Цукор - 1 ч л

Вода холодна - 4 ст л

Вишні - 500 г

Крохмаль кукурудзяний - 1 ст л

Цукор до смаку

Для галети нашвидкуруч нам треба приготувати пісочне тісто. Холодне масло, цукор і борошно засипте у чашу блендера і подрібніть до утворення крихти. Додайте води і ще раз подрібніть. Важливий момент - вода має бути дуже холодною, навіть крижаною.

Якщо у вас немає блендера - не біда. Дрібно посічіть масло з борошном ножем, додайте воду.

Сформуйте тісто в кулю. Загорніть у харчову плівку і залиште на годину в холодильнику.

Тісто також можна приготувати раніше. У холоді воно може бути і декілька годин.

Помийте вишні, виберіть кісточки. Процедура непроста і небезпечна для вашого одягу - вишні навсібіч порскають соком. Але результат того вартий.

Перемішайте ягоди з кукурудзяним крохмалем. Це потрібно для того, щоби він увібрав зайвий сік і не дав надто розмочити тісто.

Тісто дістаньте з холодильника і на підсипаній борошном поверхні розкачайте коло завтовшки приблизно 4 мм. Перенесіть тісто на деко. Для цього обережно намотайте його на присипану борошном качалку.

Всередину кола викладіть вишні, відступивши 2 см від краю. Посипте цукром. Кілька ложок буде достатньо. Якщо любите випічку з кислинкою - можете обійтися без цукру.

Загорніть краї тіста до середини. Має вийти круглий пиріг приблизно 20 см у діаметрі.

Автор фото, Getty Images

Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 25-30 хв. Орієнтуйтеся на золоту скоринку країв.

У результаті ви отримуєте смачну галету з вишнями всього за годину.

Смачного!