Хрустка галета з вишнями нашвидкуруч
Легкий і простий у приготуванні пиріг з різними видами ягід. Дуже смакує і хрумтить теплим.
Сезон вишень у розпалі, тому пропонуємо приготувати вишневу галету, але за необхідності не бійтеся експериментувати з різними ягодами та фруктами.
Інгредієнти:
- Борошно - 200 г
- Масло вершкове - 125 г
- Цукор - 1 ч л
- Вода холодна - 4 ст л
- Вишні - 500 г
- Крохмаль кукурудзяний - 1 ст л
- Цукор до смаку
Для галети нашвидкуруч нам треба приготувати пісочне тісто. Холодне масло, цукор і борошно засипте у чашу блендера і подрібніть до утворення крихти. Додайте води і ще раз подрібніть. Важливий момент - вода має бути дуже холодною, навіть крижаною.
Якщо у вас немає блендера - не біда. Дрібно посічіть масло з борошном ножем, додайте воду.
Сформуйте тісто в кулю. Загорніть у харчову плівку і залиште на годину в холодильнику.
Тісто також можна приготувати раніше. У холоді воно може бути і декілька годин.
Помийте вишні, виберіть кісточки. Процедура непроста і небезпечна для вашого одягу - вишні навсібіч порскають соком. Але результат того вартий.
Перемішайте ягоди з кукурудзяним крохмалем. Це потрібно для того, щоби він увібрав зайвий сік і не дав надто розмочити тісто.
Тісто дістаньте з холодильника і на підсипаній борошном поверхні розкачайте коло завтовшки приблизно 4 мм. Перенесіть тісто на деко. Для цього обережно намотайте його на присипану борошном качалку.
Всередину кола викладіть вишні, відступивши 2 см від краю. Посипте цукром. Кілька ложок буде достатньо. Якщо любите випічку з кислинкою - можете обійтися без цукру.
Загорніть краї тіста до середини. Має вийти круглий пиріг приблизно 20 см у діаметрі.
Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 25-30 хв. Орієнтуйтеся на золоту скоринку країв.
У результаті ви отримуєте смачну галету з вишнями всього за годину.
Смачного!