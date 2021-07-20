Антисексові ліжка на Олімпіаді у Токіо: спортсмен довів, що це - фейк

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліжка в оліміпійськмоу селищі у Токіо зроблені з картону. Але навіщо?

Ірландський гімнаст і учасник токійської Олімпіади Ріс МакКленаган спростував "міф" про те, що за картоновими ліжками для спортсменів в олімпійському селищі стоять якісь приховані мотиви. І за це отримав офіційну подяку від організаторів Олімпіади.

Річ у тому, що екологічні мотиви були серед пріоритетів організаторів Олімпійських ігор у Токіо. Уся електрика надходить із відновлювальних джерел, Олімпійський факел був зроблений із алюмінієвих відходів, а медалі - із перероблених геджетів.

Проте між олімпійцями ширилися чутки, що за цілком екологічним картоном, з якого зроблені ліжка для спортсменів, стоять "антисексові" наміри.

Говорили, що картонне ліжко може не витримати вагу більш ніж однієї особи, а це, мовляв, не дозволить мати надто інтимні стосунки та посилить соціальне дистанціювання на фоні пандемії.

І це попри те, що виробники запевняли, що картонне ліжко може витримати вагу до 200 кг, - а це більше, ніж вага будь-якого спортсмена на попередній Олімпіаді 2016 року.

Пол Челімо із команди США написав у соцмережах, що такі ліжка "зроблені, щоб запобігти близькості серед спортсменів". Може, це і завершилося б лише тим, що бігун показав своє почуття гумору у соцмережах.

Проте чутки про встановлені організаторам Ігор "антисексові" ліжка не вщухали і продовжували поширюватися.

Все стало настільки серйозним, що коли 21-річний член команди Ірландії Ріс МакКленаган випробував ліжко і спростував чутки, організатори Олімпіади у Токіо подякували йому на офіційній сторінці у Twitter.

На відео, яке гімнаст розмістив у соцмережах, він випробовує власне картонне ліжко, стрибаючи на ньому. Тож припущення, що ліжка були зроблені так, щоб розпастися "від якихось різких рухів", є "фейком".

Спортсмен отримав відповідь "Дякуємо за розвінчання міфу" із офіційного аккаунту Олімпіади у Twitter.