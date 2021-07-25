Торт з кабачків і помідорів - легка і святкова закуска

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Марина Кореняк

Літня, швидка і святкова закуска з кабачків. Якщо ви вже пробували готувати оладки з кабачка за рецептом ВВС і вам сподобалося, спробуйте дещо нове - торт з кабачка.

Технологія та ж, що і на оладки, але результат приємно здивує вас і ваших гостей. Смачно, просто і особливо. Смак цієї страви оцінять навіть ті, хто не є фанатами кабачка.

Інгредієнти:

Кабачки молоді - 4 шт (приблизно 1 кг)

Яйця - 3 шт

Борошно - 6 ст л

Кріп - пучок

Помідори - 4 шт

Часник - 4 зубчики

Йогурт натуральний - 200 гр

Сіль, перець - до смаку

Олія для смаження

Базилік, жовтий сир - за бажанням

Кабачки помити, почистити від шкірки, натерти на великій тертці. Посолити і залишити на 15 хв, щоби пустили сік. Після того відтиснути зайвий сік.

До м'якоті кабачка додати яйця, посолити, поперчити, всипати борошно. Перемішати. "Тісто" для коржів кабачкового торта має мати консистенцію густої сметани - як на оладки.

Усього для торта нам знадобиться 5 коржів. Вони мають бути не товстіші, аніж 0,5 - 0,7 см - так кабачковий торт краще пропитається і танутиме в роті.

Розігріти сковороду, змастити її олією. Вилити порцію тіста - пам'ятайте про товщину млинця. Обсмажувати кілька хвилин з обох боків до золотистого кольору. Готові коржі охолодити.

Тим часом приготуємо соус. Змішаємо густий натуральний йогурт, додамо розчавлений часник, сіль та перець до смаку. Ви можете не додавати часник, але саме він додає особливої пікантності цій закусці.

Для начинки нарізати помідори та кріп. За бажанням можна порізати базилік та натерти твердий сир.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Варіант начинки - тушена морква, помідори та майонез

Охолоджений кабачковий корж змастити порцією соусу, посипати кропом та викласти кружальця помідорів.

Також додатково можете посипати базиліком і натертим сиром. Таку ж операцію повторити з іншими коржами.

Торт ідеальної висоти виходить з п'яти коржів, але ви можете регулювати його висоту самостійно.

Обмастити торт залишками соусу. Прикрасити кропом та базиліком помідорами або тим, що вам смакує.

Залишити в холодильнику мінімум на пів години, можна і на довше.

Після подачі порізати на порційні шматки. Смачного!