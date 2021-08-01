Рецепт солодких маринованих помідорів на зиму

6 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У розпал сезону пропонуємо рецепт маринованих помідорів, які, звичайно, не замінять смаку свіжих, але у невеликій кількості зроблять смачною найпростішу вечерю.

Приготування займе трохи часу, але докладені зусилля виправдають і перевершать ваші очікування. Головна вимога - обрати стиглі помідори без твердої шкірки. Можна маринувати як червоні, так жовті чи рожеві помідори.

Інгредієнти:

Помідори - 2,2 кг

Кріп - 3-6 суцвіть

Петрушка - пучок

Чорний перець

Лавровий лист

Гвоздика

Маринад:

Цукор - 3 ст. ложки

Сіль - 2 ст. ложки

Оцет 9% - 100 мл

Помідори помийте. Помийте та підготуйте три літрові банки.

На дно кожної банки викладіть суцвіття кропу, гілочку петрушки, 8 горошин чорного перцю, лавровий листок, одну гвоздику. Накладіть помідори в банки.

Приготуйте маринад. Налийте в каструлю воду, всипте цукор, сіль. Варити дві хвилини, помішуючи, додати 100 мл 9% оцту.

Охолодіть маринад і лише потім налийте у банки. Ви можете використовувати банки на закрутку або зі звичайними кришками.

Поставте банки у каструлю з водою, щоби вода покривала половину банки. Накрийте банки кришками, але не закручуйте. Доведіть воду до кипіння і дайте консервації простерилізуватися 7-8 хвилин. Дістаньте банки з води, закрутіть або закрийте, переверніть банки догори дриґом і поставте на кришки. Це роблять для того, щоби впевнитися у герметичності закрученої кришки.

Якщо з перевернутої банки витече рідина або під кришкою будуть бульбашки, значить, банка закрита нещільно. У банку проникатиме повітря, і консервація псуватиметься.

Якщо знайшли такий недолік - простерилізуйте і закрийте банку повторно.

Закручені банки залишають перевернутими на ніч. Після цього віднесіть банки в комору, підвал або шафку, де мариновані помідори чекатимуть зими.