Пожежі в Туреччині, Греції та Італії: пекло між морем та горами. Фото

1 година тому

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Узбережжя Середземного моря - Туреччини, Греції та італійських островів - палають. Не лише умовно від спеки, а буквально: від пожеж, які перетворили ці райські місця на справжнє пекло.

У Туреччині, де боротьба із вогнем триває вже майже тиждень, у пожежах загинули щонайменше 8 людей.

А з кількох популярних курортів поблизу Анталії та Мармарису туристів довелося евакуювати.

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А так виглядає ще одна популярна курортна місцина - Манавгат, що на схід від Анталії.

Автор фото, Reuters

Так пожежі в Туреччині виглядають із супутника.

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Відпочивальники стежать, як гвинтокрили надзвичайних служб набирають воду у морі, щоб гасити пожежу. За останній тиждень подібні фото часто з'являються у соцмережах. Але це не Туреччина. Фото зроблене поблизу третього за розмірами міста Греції - Патри.

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Місцеві мешканці намагаються врятувати хоч клаптик, не знищений вогнем. На фото - селище Зірія на заході Пелопоннесу, Греція.

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Поблизу Патри грецьким пожежникам довелося евакуювати чотири селища.

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Збитки від пожеж подекуди можна оцінити лише з моря - як-от на цьому курорті Ламбірі поблизу Патри.

Пожежі в Греції гасять близько 300 пожежників, вісім гелікоптерів та два літаки, що скидають водяні бомби на осередки займання вогню.

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На пляжі поблизу Катанії, що на Сицилії, вогонь підійшов впритул до моря.

Мер міста повідомив, що деякі райони на півдні "повністю зруйновані".

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На додачу до всього активізувався і вулкан Етна. На фото - його вершина на тлі вигорілої частини міста.

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Трохи раніше пожежі вирували і на Сардинії. На фото - фермер показує, як його врожай оливок запікся прямо на дереві.