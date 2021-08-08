Проста закуска з цукіні, сиру фета та помідора

53 хвилин(и) тому

Сезонна закуска, яка може стати як легким сніданком, так і смачною стравою для пікніка. Готується просто, швидко і з продуктів, які є на кожній кухні. За умови, що влітку ви їсте овочі та кисломолочні продукти або купили їх заздалегідь.