Проста закуска з цукіні, сиру фета та помідора

закуска з кабачка, фети і помідора

Автор фото, ВВС

Сезонна закуска, яка може стати як легким сніданком, так і смачною стравою для пікніка. Готується просто, швидко і з продуктів, які є на кожній кухні. За умови, що влітку ви їсте овочі та кисломолочні продукти або купили їх заздалегідь.

Інгредієнти:

  • Цукіні - 1 шт.
  • Сир фета - 150 г
  • Помідор - 2 шт.
  • Сіль, перець - до смаку
  • Спеції (коріандр, базилік, орегано)
  • Оливкова олія

Кабачок цукіні поріжте на поздовжні скибки. Посоліть, залийте ложкою оливкової олії. Дайте постояти 5-10 хв, щоби цукіні пустили сік. Злийте рідину.

Обсмажте з обох боків на грилі або на сковороді з мінімальною кількістю олії.

Автор фото, ВВС

Вистудіть. Викладіть на тарілку.

Зверху наріжте тоненькими скибками сир фета, викладіть порізаний помідор.

Можна прикрасити листком базиліку або петрушки.

Смачного!

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