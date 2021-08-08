Проста закуска з цукіні, сиру фета та помідора
Сезонна закуска, яка може стати як легким сніданком, так і смачною стравою для пікніка. Готується просто, швидко і з продуктів, які є на кожній кухні. За умови, що влітку ви їсте овочі та кисломолочні продукти або купили їх заздалегідь.
Інгредієнти:
- Цукіні - 1 шт.
- Сир фета - 150 г
- Помідор - 2 шт.
- Сіль, перець - до смаку
- Спеції (коріандр, базилік, орегано)
- Оливкова олія
Кабачок цукіні поріжте на поздовжні скибки. Посоліть, залийте ложкою оливкової олії. Дайте постояти 5-10 хв, щоби цукіні пустили сік. Злийте рідину.
Обсмажте з обох боків на грилі або на сковороді з мінімальною кількістю олії.
Вистудіть. Викладіть на тарілку.
Зверху наріжте тоненькими скибками сир фета, викладіть порізаний помідор.
Можна прикрасити листком базиліку або петрушки.
Смачного!