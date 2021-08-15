Рататуй з овочів, як у мультфільмі

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рататуй настільки гарно виглядає, що перед тим, як їсти, ви захочете його сфотографувати

Рататуй - це традиційна страва французького Провансу. На перший погляд, це нічим не примітне овочеве рагу.

Але після виходу однойменного мультфільму, який, до речі, отримав "Оскара", красиво викладені кружальця баклажанів, цукіні, помідорів і кабачків набули особливої вишуканості. І це не дивно, адже цю страву для мультфільму удосконавлював відомий кулінар.

Рататуй готується легко і швидко, єдине - запасіться терпінням, щоб красиво викласти овочі для запікання (ну і сфотографувати для Instagram не забудьте).

Інгредієнти:

Баклажан - 1 шт

Цукіні - 1 шт

Кабачок - 1 шт

Помідори - 5 шт

Олія - кілька ложок

Чебрець - кілька гілочок за бажанням

Сіль, перець - до смаку

Соус:

Солодкий червоний перець - 1 шт

Помідори - 2 шт

Часник - 2 зубці

Цибуля - 1 шт

Олія - 2 ст. л

Сіль, перець - до смаку

Спочатку приготуємо соус. Для цього розігріємо на сковороді трохи олії, вичавимо часник і дрібно поріжемо цибулю, смажимо на середньому вогні до м'якості. Помідори ошпарити кип'ятком і зняти з них шкірку, порізати на кубики. Вкинути на сковороду, тушкувати 10 хв.

Почистити і порізати на кубики перець. Додати до овочів на сковороді. Тушити разом ще 10 хв.

Соус готовий. Подрібнити його блендером і викласти у ємність, в якій готуватимете рататуй. Це може бути металева або керамічна жаротривка посудина.

Кабачок, цукіні, баклажан і помідори помити. Порізати на кружальця середньої товщини.

Тепер найголовніше - почергово за принципом доміно викласти порізані кружальцями овочі у ємність, на дні якої вже чекає соус. Баклажан - кабачок - цукіні - помідор - і знову баклажан… І так, поки не закінчаться усі овочі або поки не наповните вашу посудину для запікання.

Зверху овочі посоліть, збризніть олією та викладіть кілька гілочок чебрецю, якщо любите. Можна використати сухий чебрець або ж обійтися без нього.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Погодьтеся: від того, як порізати овочі, багато що залежить. Це також рататуй, класичний рецепт

Накрийте ваш посуд фольгою або пергаментом. Запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Після цього зніміть фольгу чи пергамент і печіть ще 20 хв, щоб овочі трошки підрум'янилися і випарувалася зайва рідина.

Викладати на тарілку разом з соусом, у якому готувалася страва.

Смачного!