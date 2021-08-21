Консервовані помідори половинками по-фінськи

44 хвилин(и) тому

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Якщо ви любите мариновані помідори і вже спробували малосольні помідори, а хочеться ще чогось нового, тоді пропонуємо рецепт помідорів по-фінськи.

Попри екзотичну назву, це дуже простий у приготуванні і надзвичайно смачний рецепт маринованих помідорів часточками з цибулею.

Інгрідієнти:

Помідори - 2 кг

Цибуля - 0,5 кг

Маринад:

Вода - 2 л

Сіль 2 ст. л.

Цукор 3 ст. л.

Оцет - 100 мл

Помити і простерилізувати півлітрові банки. Для кількості помідорів, яка вказана у рецепті, вам знадобиться 7 півлітрових банок.

Простерилізуйте банки. Найпростіший спосіб - поставте чисті банки на 15 хв до гарячої духовки.

Почистьте цибулю і наріжте її кружальцями. Киньте у друшляк і ошпарте кип'ятком - так вдасться позбутися гіркоти і різкого запаху.

Помідори помийте і наріжте половинками, якщо вони невеликі, або ж на четвертинки, якщо помідори більші.

Викладіть на дно банок половину усієї цибулі. Потім щільно накладіть помідорів. Зверху знову шар цибулі.

Готуємо маринад. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, оцет. Перемішайте і розлийте по банках з помідорами. Прикрийте кришками.

Поставте банки у широку каструлю. Залийте водою так, щоб вона покривала більшу частину банки. Доведіть до кипіння і стерилізуйте так 5 хв.

Після чого закатуємо або закручуємо кришки. Перевертаємо банки на кришку, щоб перевірити герметичність конструкції. І залишаємо так остигати.

Зберігаємо у прохолодному місці.

Відкривайте і споживайте взимку, коли захочеться смачних маринованих помідорів з цибулею.