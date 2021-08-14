Традиційні українські шулики з маком: як їх приготувати

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коли маковий корж ламають, як на фото, виходять шулики

Пропонуємо приготувати обрядову українську страву - шулики, або ж ламанці, - яка була десертом саме у серпні. Річ у тім, що 14 серпня українці святкували Маковія, якого ще називають Першим або Медовим Спасом.

Шулики були пісною стравою, щедро заправленою медом і маком. На Маковія починався піст, тому коржики для страви випікали пісними. Зараз ми можемо додати до тіста яйце, а мак запарити у молоці.

Є два способи приготувати шулики: спечений корж ріжуть на ромби або ж ламають руками на шматочки. Звідси й інша назва цієї страви - ламанці.

Інгредієнти:

Борошно - 330 г

Вода - 1 скл.

Сода - 1 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Оцет - 1 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Мак - 1 скл.

Мед - 4 ст. л.

Попередньо промийте мак та залийте водою так, щоби рідина покрила його зверху, на 30 хв. Відваріть мак, постійно помішуючи, щоби випарувалася зайва рідина. Розітріть мак. Колись мак терли у макітрі, зараз для цього можна використати блендер або м'ясорубку.

Тепер черга тіста. Просійте борошно, сіль та соду разом. Додайте 1 ст. л. маку. Сформуйте гірку, у якій зробіть заглиблення, вилийте туди воду і замісіть тісто.

Розкачайте корж завтовшки 1-2 см. Випікайте в духовці при 160 градусах 15-20 хв до готовності. Корж має підрум'янитися.

Автор фото, Getty Images

Приготуємо заливку. Перетертий мак вимішаємо з медом, найкраще підійде рідкий. Додати кілька ложок води або узвару. Якщо ви не постите - можете додати молоко. Кількість рідини регулюйте на свій смак залежно від того, чи хочете ви рідшу заливку чи густішу.

Охололий корж поріжте на ромби або поламайте руками на невеликі шматочки, поставте в полумисок, залийте заливкою і залиште на 30-40 хв, щоби корж добре просочився.

Традиційні українські ласощі Маковія - шулики - готові.