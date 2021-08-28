Макрель на грилі по-східному

15 хвилин(и) тому

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Якщо хочете урізноманітнити звичне барбекю, пропонуємо замість м'яса приготувати рибу на грилі і доповнити страву овочами, рецепт яких також знайдете у нас.

Звична скумбрія або ж макрель можуть смакувати значно краще, якщо їх замаринувати. Пропонуємо спробувати східний варіант.

Інгредієнти:

Скумбрія або макрель - 2 шт. (до 1 кг)

Соєвий соус - 2 ст. ложки

Цукор - 1 ч. ложка

Лайм або лимон - 1 шт.

Сіль - 1 ч. ложка

Червоний перець - 1 ч. ложка

Скумбрію помити та почистити. Розрізати навпіл уздовж хребта. Акуратно відділити хребет, щоби залишилося саме філе без кісточок.

Ви можете залишати голову риби з одною половинкою філе або ж готувати без неї.

Змішати сіль, два види перцю, соєвий соус та сік лимону чи лайму (як вам смакує). Рибу залити соусом. Залишити в маринаді на 1-2 години.

Пекти на вогні до готовності - 10-20 хв.

Подавати з зеленню та овочами.

Смачного!