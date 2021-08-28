Макрель на грилі по-східному
Якщо хочете урізноманітнити звичне барбекю, пропонуємо замість м'яса приготувати рибу на грилі і доповнити страву овочами, рецепт яких також знайдете у нас.
Звична скумбрія або ж макрель можуть смакувати значно краще, якщо їх замаринувати. Пропонуємо спробувати східний варіант.
Інгредієнти:
- Скумбрія або макрель - 2 шт. (до 1 кг)
- Соєвий соус - 2 ст. ложки
- Цукор - 1 ч. ложка
- Лайм або лимон - 1 шт.
- Сіль - 1 ч. ложка
- Червоний перець - 1 ч. ложка
Скумбрію помити та почистити. Розрізати навпіл уздовж хребта. Акуратно відділити хребет, щоби залишилося саме філе без кісточок.
Ви можете залишати голову риби з одною половинкою філе або ж готувати без неї.
Змішати сіль, два види перцю, соєвий соус та сік лимону чи лайму (як вам смакує). Рибу залити соусом. Залишити в маринаді на 1-2 години.
Пекти на вогні до готовності - 10-20 хв.
Подавати з зеленню та овочами.
Смачного!
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски