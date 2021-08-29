Духмяний сливовий пиріг з корицею

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Олена Павлова

Дуже простий рецепт пирога, який своїм ароматом перетворить будень на свято.

У начинці - сливи, але можна експериментувати з різними фруктами. Наприклад, яблука також підійдуть.

Інгредієнти:

Яйця - 4 шт.

Цукор -150 г

Ванільний цукор - 1 пакетик

Олія - 2 ст. ложки

Борошно - 150 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Сливи - 0,5 кг

Цукор для начинки - 3 ст. ложки

Кориця - 1 ст. ложка

Яйця збивати з цукром 10 хвилин до пухкої білої маси. Якщо ви збивали міксером чи комбайном - відкласти його і далі використовувати лише вінчик чи лопатку, щоби маса не впала.

Влити олію - обережно перемішати. У два прийоми всипати борошно, просіяне з розпушувачем, акуратно перемішати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дрібка кориці створює неймовірний аромат затишку та свіжої випічки в домі

Вилити тісто у форму, попередньо змащену маслом і застелену пергаментом.

Зверху викласти помиті сливи половинками (без кісточок). Посипати цукром і корицею.

Випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв. Пиріг має зарум'янитися, а зубочистка, якщо її вштрикнути в тісто, має вийти сухою.

Подавати до чаю, кави або просто так.