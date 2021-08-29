Духмяний сливовий пиріг з корицею

Духмяний сливовий пиріг з корицею

Автор фото, Олена Павлова

Дуже простий рецепт пирога, який своїм ароматом перетворить будень на свято.

У начинці - сливи, але можна експериментувати з різними фруктами. Наприклад, яблука також підійдуть.

Інгредієнти:

  • Яйця - 4 шт.
  • Цукор -150 г
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Олія - 2 ст. ложки
  • Борошно - 150 г
  • Розпушувач - 1 ч. ложка
  • Сливи - 0,5 кг
  • Цукор для начинки - 3 ст. ложки
  • Кориця - 1 ст. ложка

Яйця збивати з цукром 10 хвилин до пухкої білої маси. Якщо ви збивали міксером чи комбайном - відкласти його і далі використовувати лише вінчик чи лопатку, щоби маса не впала.

Влити олію - обережно перемішати. У два прийоми всипати борошно, просіяне з розпушувачем, акуратно перемішати.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

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Вилити тісто у форму, попередньо змащену маслом і застелену пергаментом.

Зверху викласти помиті сливи половинками (без кісточок). Посипати цукром і корицею.

Випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв. Пиріг має зарум'янитися, а зубочистка, якщо її вштрикнути в тісто, має вийти сухою.

Подавати до чаю, кави або просто так.

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