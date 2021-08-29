Духмяний сливовий пиріг з корицею
Дуже простий рецепт пирога, який своїм ароматом перетворить будень на свято.
У начинці - сливи, але можна експериментувати з різними фруктами. Наприклад, яблука також підійдуть.
Інгредієнти:
- Яйця - 4 шт.
- Цукор -150 г
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Олія - 2 ст. ложки
- Борошно - 150 г
- Розпушувач - 1 ч. ложка
- Сливи - 0,5 кг
- Цукор для начинки - 3 ст. ложки
- Кориця - 1 ст. ложка
Яйця збивати з цукром 10 хвилин до пухкої білої маси. Якщо ви збивали міксером чи комбайном - відкласти його і далі використовувати лише вінчик чи лопатку, щоби маса не впала.
Влити олію - обережно перемішати. У два прийоми всипати борошно, просіяне з розпушувачем, акуратно перемішати.
Вилити тісто у форму, попередньо змащену маслом і застелену пергаментом.
Зверху викласти помиті сливи половинками (без кісточок). Посипати цукром і корицею.
Випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв. Пиріг має зарум'янитися, а зубочистка, якщо її вштрикнути в тісто, має вийти сухою.
Подавати до чаю, кави або просто так.
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