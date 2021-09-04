Простий рецепт полум'яної аджики

18 хвилин(и) тому

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Аджика - це абхазька гостра ароматна закуска, яку зазвичай готують у вигляді законсервованої пасти. Вона чудово смакує як соус до м'яса, овочів, а також з чорним хлібом та салом.

Підготуйте банки та спеціальні кришки для заготовлення аджики. Врахуйте, що інгредієнтів вистачить приблизно на 7 літрів аджики.

Вимийте та почистьте усі овочі, розріжте їх на кілька частин. Щоб підготувати пасту, скористайтесь кухонним комбайном або звичайною м'ясорубкою.

Інгредієнти:

Помідори - 5 кг

Болгарський перець - 1 кг

Гострий перець - 5 шт.

Морква - 500 г

Цибуля - 1 кг

Часник - 400 г

Оцет - 100 мл

Сіль - 4 ст. ложки

Цукор - 2 ст. ложки

Залежно від того, який посуд є у вас, наповніть сумішшю одну велику або дві менші каструлі та поставте їх на вогонь.

Доведіть аджику до кипіння, тоді додайте сіль, оцет та цукор, перемішайте, зробіть меншим вогонь та закрийте каструлю кришкою.

Аджика має готуватись на повільному вогні приблизно три години.

Стерилізуйте банки та кришки, розлийте аджику по банках та герметично закрийте.