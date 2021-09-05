Запашна лазанья з баклажанів й м'яса
Ситна, багата на сир та м'ясо лазанья з баклажанів фантастично смакує, особливо з часниковим хлібом чи найпростішим салатом зі свіжих овочів.
Наріжте баклажани тонкими кружальцями, натріть їх сумішшю олії, солі та перцю.
Тоді приготуйте соуси.
У одній сковороді підігрійте трохи олії, обсмажте в ній фарш. Додайте до майже готового фаршу подрібнений часник і базилік, а також сіль і томатну пасту. Як слід перемішайте та злегка протушкуйте.
Інгредієнти:
- Баклажани - 2 великих або 4 менших
- Оливкова олія - 4 ст. ложки
- Сіль і перець
Для соусу бешамель:
- Вершкове масло - 50 г
- Борошно - 50 г
- Молоко - пів літра
- Пармезан чи інший твердий сир - 200 г
Для м'ясного, томатно-базилікового соусу:
- Фарш з яловичини - 0,5 кг
- Часник - 2 зубчики
- Томатна паста - 2 ст. ложки
- Пучок базиліка
У іншій посудині приготуйте соус бешамель. Для цього розтопіть на невеликому вогні вершкове масло, вмішайте в нього борошно, щоб утворилась однорідна суміш, тоді влийте тепле молоко, весь час помішуючи, щоб не було грудочок.
Після цього додайте до соусу третину натертого пармезану і сіль, перемішайте і заберіть з вогню.
Розігрійте духовку до 200 градусів та підготуйте форму для випікання, змастивши її олією.
В підготовлену посудину викладіть частину кружалець баклажанів, щоб вони закрили дно. Зверху викладіть кілька ложок м'ясного соусу і соусу бешамель, розділіть рівномірно по баклажанах, можете додатково присипати дрібкою пармезану.
Зверху викладіть черговий шар кружалець баклажанів, і знову обидва види соусу з сиром. Продовжуйте, доки у вас не закінчаться баклажани і соус.
Прибережіть трохи сиру насамкінець. Завершіть конструкцію шаром кружалець баклажанів, политих соусом бешамель та щедро присипаних пармезаном.
Відправляйте лазанью в духовку на 40-50 хвилин. Вона має зарум'янитись.
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