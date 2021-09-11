Ідеальний томатний сік на зиму

20 хвилин(и) тому

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Правильно приготований томатний сік чудово смакуватиме в зимові холоди, нагадуючи про тепло і врожайне літо.

Для вказаних інгредієнтів вам знадобиться одна трилітрова банка або три однолітрових.

Оберіть соковиті, навіть дещо перезрілі помідори. Вимийте їх та зніміть шкірку, перетерти їх до однорідної суміші можна через м'ясорубку або блендер.

Інгредієнти

Помідори - 3 кг

Сіль - 20 г

Цукор - 2 великі ложки

Часник - 3 зубчики

Духмяний перець чи лавровий лист - на ваш смак

Якщо полюбляєте максимально очищений сік, можете процідити суміш через сито.

У великій не алюмінієвій каструлі доведіть суміш до кипіння, тоді зробіть маленький вогонь, додайте сіль, цукор, перетертий часник та спеції. Тримайте на вогні щонайменше 30 хвилин, доки зверху соку не буде піни.

Простерилізуйте банки і кришки, розлийте сік по банках та герметично закрийте.