Домашній рецепт шоколадних еклерів

1 година тому

Еклери - вишуканий та дуже смачний десерт. Щоб приготувати їх вдома, доведеться докласти зусиль, але результат того вартий.

Вам знадобиться кондитерський мішок з насадками 1,5 і 0,5 см, щоб сформувати еклери та потім начинити їх кремом.

Для заварного тіста змішайте воду, молоко, масло, цукор та сіль у невеликій каструлі та доведіть суміш до кипіння.

Інгредієнти

Для заварного тіста

Вода - 4 ст. ложки

Молоко - 4 ст. ложки

Вершкове масло - 50 г

Цукрова пудра - 1 ч. ложка

Дрібка солі

Борошно - 100 г

Яйця - 4 шт.

Для начинки

Чорний шоколад - 20 г

Кондитерські вершки - 450 г

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Для глазурі

Суха цукрова помадка - 200 г

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Вода - 1-2 ч. ложки

Розігрійте духовку до 170 градусів.

Зніміть каструлю з вогню і дерев'яною ложкою швидко вбийте борошно, поки суміш не стане однорідною.

Поверніть каструлю на середній вогонь на одну хвилину, весь час збиваючи тісто.

Тоді зніміть каструлю з вогню і поступово вбийте яйця до отримання однорідної консистенції.

Помістіть тісто у кондитерській мішок з насадкою 1,5 см і дайте суміші охолонути протягом кількох хвилин, щоб вона трохи застигла.

Підготуйте форму для випікання. Для цього застеліть велику форму кухарським папером, змащеним олією. Зверху вичавіть з мішка близько 12 еклерів, кожен довжиною приблизно 15 см.

Випікайте еклери в розігрітій духовці протягом 30-35 хвилин до золотисто-коричневого кольору, потім залиште охолоджуватись.

Приготуйте начинку. Для цього розтопіть шоколад у мисці на водяній бані.

Влийте шоколад в кондитерські вершки, додайте какао і збийте суміш разом до однорідної консистенції. Можете охолодити суміш, а потім ще раз збити вже перед наповненням еклерів.

Заповніть начинкою кондитерській мішок, але цього разу скористайтесь насадкою 0,5 см. Проколіть нижню сторону кожного еклера чотири рази кінчиком насадки та акуратно заправте еклер кремом.

Для глазурі акуратно у воді кімнатної температури розведіть помадку та какао, у вас має вийти однорідна паста.

Використовуючи кондитерський мішок та насадку 1,5 см, прикрасьте глазур'ю еклери. Залиште еклери в холодильнику, щоб глазур та крем трохи застигли.