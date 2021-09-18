Італійські аранчіні з м'ясом, від яких не можна відірватись

35 хвилин(и) тому

Аранчіні - італійська справа, що перекладається як "маленький апельсин". Вони й справді на вигляд наче маленькі, золотисті кульки. Ви можете фарширувати їх начинками на свій смак, ми пропонуємо класичну - м'ясну.

Почистьте та помийте овочі для начинки, дрібно поріжте чи перетріть на терці цибулю, моркву, селеру, петрушку та базилік. У вас має вийти близько 100 грамів подрібненої овочевої суміші.

Розігрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте овочі і зелень до м'якості. Додайте яловичину, як слід перемішайте та протушкуйте до готовності. Додайте вино, збільште вогонь, щоб воно зайшлося бульбашками. Тоді додайте томатну пасту, приправте суміш сіллю та перцем, перемішайте, зменште вогонь та потушкуйте ще близько 10-15 хвилин на середньому вогні.

Інгредієнти

Для начинки:

Оливкова олія - 3 ст. ложки

Цибулина

Стебло селери

Морквина

Свіжа петрушка та базилік

Фарш з яловичини - 300 г

Червоне вино - 125 мл

Томатна паста - 1 ст. ложка

Для рисових кульок:

Шафран - 0,8 г

Рис (краще круглозерний)- 600 г

Вершкове масло - 60 г

Твердий овечий сир - 60 г

Яйця - 2 шт.

Панірувальні сухарі - 100 г

Олія для смаження

Сіль та перець

Приготуйте рис. Для цього в каструлю з водою додайте шафран і доведіть воду до кипіння. Тоді додайте сам рис і варіть до готовності. Він повинен бути аl dente, тобто дещо твердуватим, але липким. Вбийте масло та тертий сир. Дайте рису трохи охолонути.

Візьміть приблизно 100 грамів рису чистими руками, сформуйте в долоні півкруг з заглибленням, покладіть туди ложку м'ясної начинки, тоді візьміть ще рису, та сформуйте руками кульку, щоб він щільно з усіх країв заблокував начинку.

Щоб рис не лип до рук, радимо поставити поряд посудину з чистою водою та змочувати руки щоразу, коли будете братися за наступну кульку.

Всього у вас має вийти близько восьми великих кульок.

Підготуйте дві окремі посудини - одну зі збитими присоленими яйцями, іншу - з панірувальними сухарями.

Спершу вимочіть кульки в яйцях з усіх боків, а тоді в сухарях. Готові кульки залиште охолоджуватися мінімум на 30 хвилин.

Розігрійте фритюрницю до 180 градусів, можете використовувати також казанок з олією, розігрітий на сильному вогні, або мультиварку, якщо вона має відповідний режим.

Обсмажуйте кульки протягом 6-8 хвилин до золотисто-коричневого кольору. Перекладіть на кухонний папір, щоб стік зайвий жир та подавайте на стіл гарячими.