Грушевий крамбл з заварним кремом - вишуканий десерт нашвидкуруч

46 хвилин(и) тому

Крамбл - дуже простий та надзвичайно смачний десерт. Груші з корицею додадуть йому приємних осінніх ноток, а заварний крем - вишуканості.

Розігрійте духовку до 190 градусів.

Всипте на деко для випікання борошно та 50 г порізаного вершкового масла, розітріть суміш, щоб вона стала схожою на панірувальні сухарі. Додайте мелену корицю та половину цукру.

Відправте суміш в духовку та випікайте 10-12 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

Інгредієнти

Борошно - 75 г

Вершкове масло - 75 г

Мелена кориця - пів чайної ложки

Цукор - 150 г

Стиглі груші - 6 шт.

Грушевий сидр - 110 мл

Подвійні вершки - 200 мл

Молоко - 200 мл

Жовтки - 6 штук

Кориця - 2 палички

Помийте, почистьте від серцевини та шкірки груші. Поріжте їх квадратиками.

Решту масла, що у вас лишилося, розтопіть на сковороді, додайте груші та смажте 1-2 хвилини на великому вогні, додайте решту цукру, що у вас лишився, та сидр. Доведіть суміш до кипіння Тушкуйте на вогні 3-4 хвилини, доки груші не стануть м'якими.

Викладіть ложкою суміш з грушами в форму для випікання, посипте крихтами борошна з маслом. Випікайте 3-4 хвилини.

Приготуйте заварний крем - для цього доведіть до кипіння вершки, молоко та палички кориці в каструлі. Тоді зменште вогонь і обережно варіть на малому вогні 5-6 хвилин.

Збийте жовтки та цукор у мисці, потроху вливайте туди теплу вершкову суміш, постійно помішуючи.

Поверніть заварний крем у каструлю і варіть на повільному вогні ще 3-4 хвилини. Не припиняйте його мішати. Суміш має загуснути, тоді зніміть крем з вогню та викиньте палички кориці.

Подавайте грушевий крамбл разом з заварним кремом.