Грушевий крамбл з заварним кремом - вишуканий десерт нашвидкуруч
Крамбл - дуже простий та надзвичайно смачний десерт. Груші з корицею додадуть йому приємних осінніх ноток, а заварний крем - вишуканості.
Розігрійте духовку до 190 градусів.
Всипте на деко для випікання борошно та 50 г порізаного вершкового масла, розітріть суміш, щоб вона стала схожою на панірувальні сухарі. Додайте мелену корицю та половину цукру.
Відправте суміш в духовку та випікайте 10-12 хвилин до золотисто-коричневого кольору.
Інгредієнти
- Борошно - 75 г
- Вершкове масло - 75 г
- Мелена кориця - пів чайної ложки
- Цукор - 150 г
- Стиглі груші - 6 шт.
- Грушевий сидр - 110 мл
- Подвійні вершки - 200 мл
- Молоко - 200 мл
- Жовтки - 6 штук
- Кориця - 2 палички
Помийте, почистьте від серцевини та шкірки груші. Поріжте їх квадратиками.
Решту масла, що у вас лишилося, розтопіть на сковороді, додайте груші та смажте 1-2 хвилини на великому вогні, додайте решту цукру, що у вас лишився, та сидр. Доведіть суміш до кипіння Тушкуйте на вогні 3-4 хвилини, доки груші не стануть м'якими.
Викладіть ложкою суміш з грушами в форму для випікання, посипте крихтами борошна з маслом. Випікайте 3-4 хвилини.
Приготуйте заварний крем - для цього доведіть до кипіння вершки, молоко та палички кориці в каструлі. Тоді зменште вогонь і обережно варіть на малому вогні 5-6 хвилин.
Збийте жовтки та цукор у мисці, потроху вливайте туди теплу вершкову суміш, постійно помішуючи.
Поверніть заварний крем у каструлю і варіть на повільному вогні ще 3-4 хвилини. Не припиняйте його мішати. Суміш має загуснути, тоді зніміть крем з вогню та викиньте палички кориці.
Подавайте грушевий крамбл разом з заварним кремом.
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