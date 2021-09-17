Пожежники Каліфорнії намагаються врятувати найбільше дерево світу

18 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Пожежники в Каліфорнії намагаються врятувати найбільші дерева в світі. Їм загрожують лісові пожежі, які вирують кілька тижнів в національному парку "Секвоя".

Цей парк славиться своїми гігантськими секвоями, включаючи вісімдесятиметрового гіганта Генерала Шермана - найбільше за об'ємом деревини дерево на Землі.

Його вік оцінюють від 2300 до 2700 років.

Пожежники використовують вогнестійку алюмінієву плівку для захисту стовбура Генерала Шермана та інших дерев.

Автор фото, NATIONAL PARK SERVICE Підпис до фото, Генерал Шерман - найбільше дерево в світі огортають захисною фольгою від вогню

Лісові пожежі загрожують двом тисячам гігантських секвой. Пожежі викликала тривала посуха та спека в Каліфорнії.

Товста кора гігантських секвой вогнестійка, цим деревам низові пожежі не страшні, кажуть фахівці. Але нинішні пожежі до таких не відносяться і можуть знищити дерева.

Вік гігантських секвой може перевищувати 3 тисячі років, а їхня висота може сягати 100 метрів.

"Це дуже важлива територія для багатьох-багатьох людей, тому для захисту цього лісу докладають чималих зусиль", - розповіла LA Times представниця національних парків "Секвоя" та "Кінгз-Каньйон" Ребекка Патерсон.

Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії пов'язують зі змінами клімату.

Цього року в штаті виникло понад 7400 лісових пожеж, які випалили приблизно 1 млн гектарів.