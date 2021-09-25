Класичний рецепт маринованих опеньків
Маринувати опеньки можна легко і швидко. Ці гриби прикрасять як святковий стіл, так і вечерю в родинному колі.
Для маринування краще обрати невеличкі опеньки однакового розміру. Смак грибів залежить того, який рецепт маринаду ви оберете.
Інгредієнти:
- Опеньки - 2 кг
Маринад:
- Вода - 900 г
- Оцет - 100 г
- Сіль - 4 ч. ложки
- Цукор - 2 ст. ложки
- Перець духмяний - 4-6 горошин
- Перець чорний - 8-10 горошин
- Гвоздика - 3-4 суцвіття
- Лавровий листок - 2 шт.
- Зерна гірчиці - 1 ст. ложка
Гриби почистити, помити кілька разів під проточною водою і довести до кипіння. Воду злити. Ще раз залити водою, кип'ятити 45 хв від моменту закипання у трохи підсоленій воді. Після цього процідити.
Приготувати маринад: у воді розвести сіль, цукор і приправи, закип'ятити, наприкінці додати оцет. Нагріти, додати гриби, проварити 10-15 хв.
Розлити по стерилізованих банках і закрити. Можна закрити звичайними кришками та зберігати гриби в холодильнику.
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