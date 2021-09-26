Німецький пиріг зі сливами та штрейзелем

29 хвилин(и) тому

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Ще один рецепт пирога зі сливами - відомий німецький пиріг зі штрейзельною крихтою. У сезон слив саме час перепробувати усі та обрати фаворита.

Інгредієнти:

Тісто:

Борошно - 250 г

Яйця - 2 шт.

Масло вершкове - 50 г

Цукор - 120 г

Молоко - 120 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Сіль - дрібка

Ванільний цукор

Начинка:

Сливи - 600 г

Тростинний цукор - 40 г

Штрейзель:

Цукор - 80 г

Масло вершкове (холодне) - 80 г

Борошно - 100 г

Яйця збити з цукром до утворення пухкої білої маси. Додати ваніль, м'яке вершкове масло, молоко.

Борошно змішати з розпушувачем і додати до маси, все добре перемішати до однорідності.

Тісто викласти у форму.

Сливи нарізати половинками, викласти на тісто, присипати тростинним цукром.

Приготувати штрейзель. Борошно, вершкове масло і цукор перетерти в крихту і посипати пиріг зверху.

Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 50-55 хвилин.

Пиріг остудити. Порізати на шматки. Подавати з сиропом або кулькою морозива. ⠀