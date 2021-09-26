Німецький пиріг зі сливами та штрейзелем
Ще один рецепт пирога зі сливами - відомий німецький пиріг зі штрейзельною крихтою. У сезон слив саме час перепробувати усі та обрати фаворита.
Інгредієнти:
Тісто:
- Борошно - 250 г
- Яйця - 2 шт.
- Масло вершкове - 50 г
- Цукор - 120 г
- Молоко - 120 г
- Розпушувач - 1 ч. ложка
- Сіль - дрібка
- Ванільний цукор
Начинка:
- Сливи - 600 г
- Тростинний цукор - 40 г
Штрейзель:
- Цукор - 80 г
- Масло вершкове (холодне) - 80 г
- Борошно - 100 г
Яйця збити з цукром до утворення пухкої білої маси. Додати ваніль, м'яке вершкове масло, молоко.
Борошно змішати з розпушувачем і додати до маси, все добре перемішати до однорідності.
Тісто викласти у форму.
Сливи нарізати половинками, викласти на тісто, присипати тростинним цукром.
Приготувати штрейзель. Борошно, вершкове масло і цукор перетерти в крихту і посипати пиріг зверху.
Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 50-55 хвилин.
Пиріг остудити. Порізати на шматки. Подавати з сиропом або кулькою морозива. ⠀
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