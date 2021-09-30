Осіння печеня з гарбузом і ковбасками

16 хвилин(и) тому

Солодкавий гарбуз та підсмажені ковбаски - дуже вдале поєднання, яке неймовірно пасуватиме до осіннього столу.

Розігрійте половину вершкового масла у великій жаростійкій каструлі на середньому вогні, обсмажте ковбаси до золотисто-коричневого кольору з усіх боків.

Додайте масло, що залишилося, та дрібно порізану цибулю. Протушкуйте близько трьох хвилин, тоді додайте дрібно порізаний часник та болгарський перець і ще протушкуйте суміш.

Почистьте гарбуз від шкірки та насіння. Поріжте гарбуз невеличкими шматочками. Додайте до ковбасок разом з винним оцтом, як слід перемішайте та тушкуйте на великому вогні, доки більша частина рідини не випарується.

Інгредієнти

Вершкове масло - 50 г

Свіжі ковбаски з сирого м'яса - 6 шт.

Цибуля - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Невеличкий гарбуз або третина великого

Цукрова пудра - 1 ч. ложка

Винний оцет - 1 ст. ложка.

Болгарський червоний перець - 2 шт.

Консервована квасоля - 1 півлітрова банка

Сіль та перець

Свіжа зелень

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Додайте до ковбасок цукор, консервовану квасолю та приправте на свій смак сіллю та перцем.

Доведіть суміш до кипіння, потім поставте суміш в духовку на одну годину. Ковбаски мають бути готовими, а гарбуз ніжним та м'яким.

Перед подачею прикрасьте печеню зеленню.