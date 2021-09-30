Осіння печеня з гарбузом і ковбасками
Солодкавий гарбуз та підсмажені ковбаски - дуже вдале поєднання, яке неймовірно пасуватиме до осіннього столу.
Розігрійте половину вершкового масла у великій жаростійкій каструлі на середньому вогні, обсмажте ковбаси до золотисто-коричневого кольору з усіх боків.
Додайте масло, що залишилося, та дрібно порізану цибулю. Протушкуйте близько трьох хвилин, тоді додайте дрібно порізаний часник та болгарський перець і ще протушкуйте суміш.
Почистьте гарбуз від шкірки та насіння. Поріжте гарбуз невеличкими шматочками. Додайте до ковбасок разом з винним оцтом, як слід перемішайте та тушкуйте на великому вогні, доки більша частина рідини не випарується.
Інгредієнти
- Вершкове масло - 50 г
- Свіжі ковбаски з сирого м'яса - 6 шт.
- Цибуля - 2 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Невеличкий гарбуз або третина великого
- Цукрова пудра - 1 ч. ложка
- Винний оцет - 1 ст. ложка.
- Болгарський червоний перець - 2 шт.
- Консервована квасоля - 1 півлітрова банка
- Сіль та перець
- Свіжа зелень
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Додайте до ковбасок цукор, консервовану квасолю та приправте на свій смак сіллю та перцем.
Доведіть суміш до кипіння, потім поставте суміш в духовку на одну годину. Ковбаски мають бути готовими, а гарбуз ніжним та м'яким.
Перед подачею прикрасьте печеню зеленню.
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