Осіння печеня з гарбузом і ковбасками

рагу

Солодкавий гарбуз та підсмажені ковбаски - дуже вдале поєднання, яке неймовірно пасуватиме до осіннього столу.

Розігрійте половину вершкового масла у великій жаростійкій каструлі на середньому вогні, обсмажте ковбаси до золотисто-коричневого кольору з усіх боків.

Додайте масло, що залишилося, та дрібно порізану цибулю. Протушкуйте близько трьох хвилин, тоді додайте дрібно порізаний часник та болгарський перець і ще протушкуйте суміш.

Почистьте гарбуз від шкірки та насіння. Поріжте гарбуз невеличкими шматочками. Додайте до ковбасок разом з винним оцтом, як слід перемішайте та тушкуйте на великому вогні, доки більша частина рідини не випарується.

Інгредієнти

  • Вершкове масло - 50 г
  • Свіжі ковбаски з сирого м'яса - 6 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Невеличкий гарбуз або третина великого
  • Цукрова пудра - 1 ч. ложка
  • Винний оцет - 1 ст. ложка.
  • Болгарський червоний перець - 2 шт.
  • Консервована квасоля - 1 півлітрова банка
  • Сіль та перець
  • Свіжа зелень

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Додайте до ковбасок цукор, консервовану квасолю та приправте на свій смак сіллю та перцем.

Доведіть суміш до кипіння, потім поставте суміш в духовку на одну годину. Ковбаски мають бути готовими, а гарбуз ніжним та м'яким.

Перед подачею прикрасьте печеню зеленню.

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