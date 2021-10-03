Ідеальний гарячий шоколад, щоб зігрітись

46 хвилин(и) тому

Гарячий шоколад з прянощами підіймає настрій та додає затишку холодного осіннього вечора.

Розріжте стручок ванілі та вичистіть з нього насіння. У невеликій каструлі доведіть до кипіння молоко, ваніль та паличку кориці.

Інгредієнти

Стручок ванілі

Паличка кориці

Літр молока

Плитка шоколаду - 150 г

Цукор на ваш смак

Мускатний горіх

Після закипання зніміть каструлю з вогню і додайте поламані шматочки шоколаду. Помішуйте суміш, доки шоколад не розтане.

Ретельно збийте гарячий шоколад до піни та додайте цукор на свій смак. Подавайте в чашках, присипавши мускатним горіхом.