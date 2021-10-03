Ідеальний гарячий шоколад, щоб зігрітись
Гарячий шоколад з прянощами підіймає настрій та додає затишку холодного осіннього вечора.
Розріжте стручок ванілі та вичистіть з нього насіння. У невеликій каструлі доведіть до кипіння молоко, ваніль та паличку кориці.
Інгредієнти
- Стручок ванілі
- Паличка кориці
- Літр молока
- Плитка шоколаду - 150 г
- Цукор на ваш смак
- Мускатний горіх
Після закипання зніміть каструлю з вогню і додайте поламані шматочки шоколаду. Помішуйте суміш, доки шоколад не розтане.
Ретельно збийте гарячий шоколад до піни та додайте цукор на свій смак. Подавайте в чашках, присипавши мускатним горіхом.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски