Неймовірний гарбузовий пиріг з меренгою

7 хвилин(и) тому

Солодкий гарбузовий пиріг з легкою кислинкою, прикрашений меренгою, - чудовий десерт до осіннього столу.

Подрібніть горіхи у блендері до однорідності. Додайте до них борошно, сіль та масло (масло має бути дещо м'яким та порізаним на шматки), а також ложку холодної води.

Перетріть суміш блендером, можете додати ще трохи води та знову перемішати, доки суміш не набуде консистенції густого тіста.

Вимісіть тісто до однорідності на поверхні, присипаній борошном, а тоді накрийте його та залиште в холодильнику на 10-15 хвилин.

Інгредієнти

Для тіста

Горіхи - 15 г

Борошно - 170 г

Дрібка солі

Вершкове масло - 75 г

Для начинки

Яйця - 3 шт.

Гарбузове пюре - 300 г

Коричневий цукор - 85 г

Кориця - 1,5 ч. ложки

Апельсин - 1 шт.

Згущене молоко - 125 г

Для меренги

Яєчні білки - 2 шт.

Цукор - 115 г

Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть маслом чи олією форму для випікання радіусом приблизно 20 см.

Приготуйте начинку. Для цього збийте три яйця у великій мисці та додайте до них гарбузове пюре. Ви можете купити готове пюре або приготувати його самі, пропустивши м'якуш гарбуза через блендер.

Додайте цукор, корицю, цедру та сік апельсина і збийте суміш до однорідності. Влийте згущене молоко і знову все перемішайте.

Дістаньте тісто з холодильника. Розкачайте його по поверхні, присипаній борошном, у тонкий млинець та покладіть його у форму для випікання, щоб тісто закрило не лише дно форми, але і стінки.

Випікайте протягом 10 хвилин, поки тісто не підсохне, а тоді дістаньте.

Влийте начинку, щоб заповнити форму.

Збільште температуру духовки до 200 градусів та випікайте пиріг протягом 15 хвилин, тоді прикрутіть вогонь до 160 градусів і тримайте в духовці ще пів години, доки начинка не загусне.

Час готувати меренгу. Для цього додайте цукор та 100 мл води в каструльку, доведіть до кипіння та тримайте на середньому вогні, доки цукор повністю не розчиниться, а вода дещо не випарується. Тоді зніміть сироп з вогню.

Збийте білки міксером, не вимикаючи міксер, обережно вливайте теплий сироп до вершків, постійно помішуючи суміш. Ви маєте отримати гладкий, густий крем.

Коли пиріг буде готовим, дістаньте його та дайте охолонути протягом п'яти хвилин. Тоді викладіть білки зверху та знову відправте суміш в духовку на пів години.