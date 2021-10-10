Простий рецепт ароматних котлет у томатному соусі
Зручність цієї страви в тому, що ви легко можете приготувати котлети з запасом, щоб вистачило на цілий тиждень. А смакують вони неймовірно з будь-якими гарнірами.
Почистьте та дуже дрібно поріжте цибулю. Щоб не плакати, потримайте їх перед цією операцією в холодильнику.
Викладіть фарш у каструльку, додайте вершки, сіль, перець, яйце, сухарі та половину порізаної цибулі. Як слід вимішайте.
Інгредієнти
- Фарш курячий або індичий - 1 кг
- Цибуля - 2 шт.
- Болгарський червоний перець - 2 шт.
- Вершки - 3 ст. ложки
- Соєвий соус - 4 ст. ложки
- Томатна паста - 2 ст. ложка
- Яйце
- Сіль та перець
- Панірувальні сухарі - 2 жмені
Розігрійте на великому вогні сковороду, змащену олією, сформуйте руками невеличкі котлетки потрібного вам розміру та обсмажте з двох боків до золотистого кольору, але не до готовності. Обсмажені котлети перекладайте в глибоку форму для випікання.
Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів.
Коли усі котлети вже обсмажені, у тій же сковороді злегка обсмажте решту цибулі та порізаний смужками болгарський перець.
Коли перець пустить сік, додайте томатну пасту та соєвий соус. Злегка потушкуйте суміш, а тоді вилийте в посудину до котлеток. Долийте в посудину окропу, щоб вода майже вкрила котлети, а тоді відправляйте форму в духовку.
Випікайте котлетки 40 хвилин.
Готові котлети з соусом подавайте з відварним рисом, гречкою, пюре або кускусом.
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