Простий рецепт ароматних котлет у томатному соусі

6 хвилин(и) тому

Зручність цієї страви в тому, що ви легко можете приготувати котлети з запасом, щоб вистачило на цілий тиждень. А смакують вони неймовірно з будь-якими гарнірами.

Почистьте та дуже дрібно поріжте цибулю. Щоб не плакати, потримайте їх перед цією операцією в холодильнику.

Викладіть фарш у каструльку, додайте вершки, сіль, перець, яйце, сухарі та половину порізаної цибулі. Як слід вимішайте.

Інгредієнти

Фарш курячий або індичий - 1 кг

Цибуля - 2 шт.

Болгарський червоний перець - 2 шт.

Вершки - 3 ст. ложки

Соєвий соус - 4 ст. ложки

Томатна паста - 2 ст. ложка

Яйце

Сіль та перець

Панірувальні сухарі - 2 жмені

Розігрійте на великому вогні сковороду, змащену олією, сформуйте руками невеличкі котлетки потрібного вам розміру та обсмажте з двох боків до золотистого кольору, але не до готовності. Обсмажені котлети перекладайте в глибоку форму для випікання.

Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів.

Коли усі котлети вже обсмажені, у тій же сковороді злегка обсмажте решту цибулі та порізаний смужками болгарський перець.

Коли перець пустить сік, додайте томатну пасту та соєвий соус. Злегка потушкуйте суміш, а тоді вилийте в посудину до котлеток. Долийте в посудину окропу, щоб вода майже вкрила котлети, а тоді відправляйте форму в духовку.

Випікайте котлетки 40 хвилин.

Готові котлети з соусом подавайте з відварним рисом, гречкою, пюре або кускусом.